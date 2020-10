Coronastewards in Westerwolde wegens succes verlengd: 'U bent geweldig'

Met een goed humeur en een grapje op zijn tijd brengen stewards Dick, Akkash en Sjors een serieuze boodschap: houd je aan de coronamaatregelen. Dat deden ze de afgelopen maanden vooral op drukke toeristische plekken, zoals Bourtange. Tegenwoordig komen daar ook de sportkantines en voetbalvelden bij vanwege de nieuwe maatregelen.

Tijdens een dienst in Bourtange, de één na populairste trekpleister in onze provincie, schieten de stewards meerdere groepen bezoekers aan. Vooral de anderhalve-meter-maatregel wordt dan nog wel eens vergeten.

'Mevrouw u bent geweldig'

Want ook al woon je tijdelijk in hetzelfde vakantiehuis, de regel moet alsnog gevolgd worden zo is de boodschap van de stewards. ‘Oh, dan blijven wij wel anderhalve meter uit elkaar’, zegt een bezoeker wanneer ze ermee wordt geconfronteerd. ‘Mevrouw, u bent geweldig’, is de reactie van de coronasteward.

Steward Dick vindt het maar al te leuk om het werk te doen: ‘Je bent met mensen bezig en de reacties die je krijgt zijn gewoon leuk’, vertelt hij. Ook collega Akkash vindt dat aspect leuk: ‘Ik vind het mooi om met mensen te communiceren en ze te adviseren’, zegt hij.

Een groente- en fruitkraam op de markt in Vlagtwedde (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

Steward Dick benadrukt dat het niet alleen waarschuwen is. ‘Er gebeuren ook veel mooie dingen in de gemeente’, vindt hij. Tijdens een ronde op de markt van Vlagtwedde laat hij daarom met alle trots een groente- en fruitkraam zien die wachtrijen op anderhalve meter heeft geplaatst.

We hebben de stewards nog heel hard nodig Jaap Velema - burgemeester

Volgens Velema werkt het waarschuwen goed: ‘Zodra een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) of politieagent aankomt, dan is er al snel dreiging van een bekeuring. Zo zitten we niet in elkaar, we willen vooral zorgen dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen’, zegt de burgemeester.

Houdbaarheidsdatum

De stewards zouden eigenlijk tot 1 september blijven, maar dat is inmiddels al twee keer verlengd. Tot wanneer de stewards nu blijven is nog onduidelijk. ‘We hebben de stewards nog heel hard nodig’, zegt Velema.

Tijdens de zomerperiode richtte de toezichthouders zich vooral op drukke toeristische plekken. ‘De zorgen zijn nu vooral gericht op sportkantines en de horeca. Eigenlijk verschuift de aandacht meer naar binnen’, zegt Velema.

Dick hoopt in ieder geval dat hij dit werk nog wel even mag doen: ‘Het geeft mij een goed gevoel. Ik hoop dat, niet die ziekte, maar dit werk nog heel lang mag duren’, zegt hij met een grote glimlach op zijn gezicht.

