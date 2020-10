Geen dag, maar hele Kringloopweek vanwege corona: 'We maken er toch iets leuks van'

Kringloop Plus in stad Groningen (Foto: Google Streetview)

Normaal gesproken staat de eerste zaterdag van oktober in agenda's als Nationale Kringloopdag. Omwille van corona is daar dit jaar een nationale Kringloopweek van gemaakt.

Wat de Week gaat inhouden? 'Een hoop gezelligheid', zegt Erwin Sturing van Kringloop Plus in Vinkhuizen in Stad, 'al mogen er maximaal dertig mensen tegelijk in de winkel. Maar we doen wat extra dingen. We hebben een aantal kramen in de winkel gezet, met extra veel boeken en elpees. We maken er toch wat leuks van, ondanks deze roerige tijden.'

We hebben een enorm drukke tijd achter de rug Erwin Sturing - Kringloop Plus

Want dat de tijden roerig zijn, merkt Sturing ook wel. 'We hebben een enorm gekke tijd achter de rug', zegt hij. 'We zijn eerst acht weken gesloten geweest, maar toen we weer open waren, kwamen alle klanten binnen een week terug. We zaten meteen volop in de drukte.'

Een soort uitje

Zoals de milieustraten vanwege de corona overuren maakten, zo gold dat ook voor Kringloop Plus.

'We kregen enorm veel aanloop, doordat mensen ons als een soort uitje zagen', zegt Sturing. 'Maar we moesten werken met minder mensen, omdat we op minder vrijwilligers een beroep konden doen. Het was dus erg druk. Tot aan de directeur en de bedrijfsleider stond iedereen op de werkvloer.'

10.000 euro aan goede doelen

De Nationale Kringloopweek wordt straks afgesloten met een gift van 10.000 euro aan goede doelen.

Sturing: 'We wilden graag wat terugdoen voor alles wat hier gedoneerd word. We willen met het geld dat de spullen opbrengen goede dingen doen. Het thema van dit jaar is 'eenzaamheid onder ouderen', en vier goede doelen die daarmee te maken krijgen volgende weer een cheque van 2.500 euro overhandigd.'

