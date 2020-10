Grafzerken niet gestolen, maar in de restauratie: 'We waren geschokt!'

De buurtapp in het twaalf à dertien huizen tellende dorpje ontplofte, toen men van de 'diefstal' op de hoogte werd gebracht.

'Ja, wat denk je', bekent Jaap Wolters, één van de ontstelde dorpsbewoners. 'De helft van de bevolking stond er bij, net als twee zwaarbewapende politieagenten die hier ook beteuterd stonden te kijken... Ze zijn weg. Wie doet nou zoiets?'

Buurtbewoner Jaap Wolters: 'We waren echt geschokt' (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Echt geschokt

'We waren echt geschokt', vervolgt Wolters. 'Dit is een kleine gemeenschap, een mooie bult waar we wonen en dan gebeurt zoiets. Daar schrik je van. Die zerken zijn een soort kleine mannetjes, in feite onze stille buren. Daarom waren we echt geschokt!'

Langzaam maar zeker kwam de aap uit de mouw. 'Iemand opperde dat de gemeente ze misschien had weggehaald. Toen ik dat vertelde aan m'n vrouw, die al op bed lag, vertelde zij inderdaad dat er iemand was geweest om een steekwagentje te lenen om drie van de zerken te onderhouden.'

Gezandstraald, gelast en geschilderd

Wat was het geval? De grafmonumenten waren beschadigd geraakt door grazende koeien. En in opdracht van van meneer Kruizinga, woonachtig in de Flevopolder en een nabestaande van de familie die begraven ligt in Groot Wetsinge, zijn de monumenten ter restauratie bij een bedrijf in Adorp. Daar worden ze gezandstraald, gelast en geschilderd.

'Natuurlijk zijn we opgelucht', reageert Wolters. 'Nog steeds wel een beetje geschokt, maar de bloeddruk is inmiddels weer aan het zakken.'

Om daaraan toe te voegen: 'Ondertussen is hier wel al een stuk in voorbereiding onder het motto Donkere Wolken Boven Groot Wetsinge, waarin we dit verhaal het levenslicht laten zien.'