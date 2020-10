Advocaat No Surrender-leider: 'Henk Kuipers is eerlijk proces ontnomen'

'Een strafzaak hoort in de rechtbank te worden gevoerd en niet daarbuiten', zei Roy van der Wal als advocaat van voormalig No Surrender-captain Henk Kuipers maandagmorgen tijdens zijn pleidooi voor de rechtbank in Groningen.

Het Openbaar Ministerie eiste een week geleden tegen de 56-jarige Emmenaar twaalf jaar cel voor een reeks geweldsfeiten en het leiding geven aan een criminele organisatie; vandaag reageert de raadsplan op die strafeis.

'Publieke schuldaanduiding'

Van der Wal vertelde dat hij op 12 december 2017 van een journalist moest horen dat Kuipers was opgepakt. Volgens de advocaat beschikte de journalist over een uitgebreid persbericht van de politie. Het persbericht was gedetailleerd en de naam van Kuipers werd volledig genoemd.

Volgens Van der Wal een was het een euforisch 'we got him'-bericht. 'Een voorbeeld van de nauwe en bewuste samenwerking tussen politie/justitie en de media. Door deze publieke schuldaanduiding is Kuipers van meet af aan het recht op een eerlijk proces ontnomen', zei Van der Wal.

Grof taalgebruik en geschreeuw

Justitie startte eind 2014 een onderzoek naar drugs en geweld in het voormalig clubhuis van No Surrender in Emmen. Er werd afgeluisterd in het clubhuis. Een groot deel van het bewijsmateriaal in deze zaak is gebaseerd op afgeluisterde gesprekken. Het clubhuis is inmiddels afgebroken.

Er was grof taalgebruik en geschreeuw te horen. Hieruit blijkt niet dat er sprake was van zware criminaliteit Roy van der Wal - advocaat Henk Kuipers

Deze gesprekken zijn op eerdere zittingen beluisterd en volgens Van der Wal door het OM volledig uit het verband getrokken. 'Er was grof taalgebruik en geschreeuw te horen. Hieruit blijkt niet dat er sprake was van zware criminaliteit', zei de raadsman.

Flapdrol en dikke debiel

'Grof taalgebruik en geschreeuw is op een clubavond niet vreemd', aldus de advocaat. 'Men zou er eerder gek van opkijken als er beschaafd werd gesproken.'

Kuipers wordt verweten dat hij zakelijke geschillen met geweld oploste. Uit tapgesprekken zou blijken dat Kuipers ondernemers afperste, zei de officier van justitie eerder op zitting. 'Dat blijkt nergens uit', merkte Van der Wal op.

Volgens hem trad Kuipers op als bemiddelaar en probeerde hij tot een oplossing te komen, zonder te dreigen met geweld. De advocaat kon uitspraken die daarbij zijn gebruikt als 'waardeloze flapdrol dat je bent' en 'niet te bijdehand doen tegen mij, dikke debiel' met de beste wil van de wereld niet interpreteren als bedreigingen, zei hij.

Ongeloofwaardig en absurd

Volgens het OM is de rechtsorde geschokt door de zware mishandelingen en diefstallen met geweld, die binnen de club aan de lopende band plaatsvonden. Clubleden zouden met harde hand de club uit zijn gewerkt en werden gedwongen hun hesjes en andere bezittingen af te staan.

De officier van justitie zei vorige week aanwijzingen te hebben dat er meer dan honderd geweldsdelicten binnen de club plaats hebben gevonden.

'En niet ingegrepen?', vroeg Van der Wal zich af. 'Wij stonden erbij en keken ernaar? Absurd en ongeloofwaardig', meende de raadsman.

Medeverdachten

Er is een hele dag uitgetrokken voor het pleidooi van Van der Wal. De officieren van justitie mogen vandaag direct reageren op de uitspraken van Van der Wal.

Naast Kuipers staan ook de ex-bazen van No Surrender Theo ten V. (57) uit Klazienaveen, Rico R. (43) uit Hulst en Klaas Otto (52) uit Bergen op Zoom terecht. Tegen deze mannen eiste het OM celstraffen tot zes jaar. Hun advocaten komen woensdag en donderdag aan het woord. De rechtbank doet naar verwachting 13 november uitspraak.

Zaak duurt al jaren

Het strafproces tegen de ex-bazen van No Surrender loopt al sinds maart 2018. Door gezondheidsklachten en een tweevoudige wraking van de rechtbank is de inhoudelijke behandeling nu pas in een afrondende fase.

Vorig jaar in juni verbood de rechter de hele motorclub in Nederland. Tegen dit verbod loopt momenteel een hoger beroep bij het gerechtshof in Leeuwarden.



Lees ook:

- Advocaten aan het woord in omvangrijke strafzaak No Surrender

- Justitie eist tot 12 jaar cel tegen kopstukken van No Surrender