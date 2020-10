'Boos' PEC Zwolle blaast oefenduel met FC Groningen af

Zaterdag werd bekend dat de Trots van het Noorden zich heeft versterkt met Da Cruz, die op huurbasis overkomt van Parma. De Groningers wisten tevens een optie tot koop op hem te bedingen. Dat alles werd in Zwolle met stijgende verbazing gevolgd. PEC Zwolle was in de veronderstelling dat Da Cruz de Blauwvingers zou komen versterken. De 23-jarige vleugelaanvaller was al medisch gekeurd in Zwolle; alleen zijn handtekening ontbrak nog.

Die handtekening zette Da Cruz later alsnog. Dat gebeurde alleen niet op een contract met PEC Zwolle, maar met FC Groningen. Hoewel FC Groningen-technisch directeur Mark-Jan Fledderus liet weten dat hij gewoon handelde volgens de regels, zette de gang van zaken kwaad bloed in Zwolle. Net als Fledderus snapte ook Da Cruz de verontwaardiging niet: 'Er lag nog geen akkoord met PEC', legde hij zaterdag uit.

'Niet verstandig'

Volgens FC Groningen-woordvoerder Richard van Elsacker hebben de Zwollenaren inderdaad contact opgenomen met de Groningers om een streep door het vriendschappelijke potje te zetten. Dit zou donderdag in Zwolle gespeeld worden, omdat er komend weekend geen eredivisievoetbal plaatsvindt vanwege interlandvoetbal.

'Zij vinden dat het nu niet zo verstandig is om tegen elkaar te spelen', bevestigt hij. Of de totstandkoming van de transfer van Da Cruz aan de afzegging ten grondslag ligt, kan Van Elsacker niet vertellen. 'Zo hebben ze het tegen ons niet gezegd. Daarvoor moet je echt bij PEC Zwolle zijn.'

Boos

Vincent de Vries die PEC Zwolle volgt namens De Stentor, laat via Twitter weten dat het oefenduel tussen de Zwollenaren en Groningers is afgelast, omdat PEC Zwolle nog altijd 'boos' is na het mislopen van Da Cruz.

Mike Willems, technisch manager van PEC Zwolle, was niet bereikbaar om te reageren.

