Ultimatum voor man die meisjes in Appingedam benaderde

De man die maandag 21 september enkele jonge meisjes in Appingedam onzedelijk benaderde, krijgt van de politie tot dinsdagavond de tijd zich te melden. Als hij dat niet doet, worden beelden van hem getoond in het tv-programma Opsporing Verzocht.

De meisjes zijn benaderd tussen 14.00 en 18.30 uur in de Damster wijk Opwierde. De man is gezien in onder meer de Mr. A.T. Voslaan en de Graaf Edzardstraat.

De politie heeft een signalement van de man

De verdachte heeft een lichte huidskleur en op de beelden is te zien dat hij rookt. Getuigen schatten de man tussen de 20 en 40 jaar oud. Hij heeft een slank postuur en is vermoedelijk tussen de 1.70 en 1.85 meter lang.

Op maandag 21 september droeg hij een groenig T-shirt met een lichtere opdruk op de voorkant. Hij had een korte donker gekleurde broek aan (tot op de knieën) en hij droeg donkere schoenen. Verder had de man een grijzige 'opa-pet' (flatcap) op en een zonnebril met donkere glazen. Om zijn nek hing een koptelefoon en hij had een donkere/zwarte rugzak bij zich.

De man krijgt tot dinsdagavond 20.00 uur de tijd zich te melden. Weigert hij dat, dan wordt een video waarop hij herkenbaar in beeld is, getoond in het tv-programma Opsporing Verzocht.

Politie waarschuwt voor verdachtmakingen op sociale media

De politie wijst tenslotte nog op de foto's en video's van mogelijke verdachten die rondgaan op sociale media. 'Wij vragen mensen hier zorgvuldig mee om te gaan', aldus de politie. 'Mensen kunnen zo onterecht beschuldigd worden met alle gevolgen van dien.' Ze vraagt mensen die meer weten contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

