Diefstal uit boerderijkraampjes op het Hogeland: 'We weten precies wie het doet'

'We denken dat we precies weten wie het is, maar hij is nog steeds niet opgepakt', zegt Bonne Poelma uit Pieterburen. Hij doelt op de persoon die de geldkistjes uit boerderijkraampjes aan de weg leeghaalt. Dat gebeurt de laatste tijd geregeld in de omgeving van Pieterburen en Warffum.

Je ziet ze her en der op het platteland staan, de kraampjes van boeren die wat extra bijverdienen door bijvoorbeeld aardappels, uien of pompoenen direct te verkopen aan de consument.

Afrekenen op basis van goed vertrouwen

Het afrekenen gebeurt op basis van goed vertrouwen: in de meeste kraampjes staat een potje of een kistje waar geld in gestopt kan worden. 'Ik denk dat ik op deze manier per jaar voor ongeveer 2000 euro verkoop', zegt Poelma.

Maar de laatste weken gaat het mis. Het slot op het geldbakje van Poelma is al enkele malen geforceerd en de inhoud is gestolen. 'Het is vooral heel erg irritant', zegt de akkerbouwer.

In de Randstad is het al tijden ondenkbaar, maar ik vond het leuk dat het hier nog kon Bonne Poelma - eigenaar boerderijkraampje

'Ik vind het gewoon jammer dat dit soort dingen hier niet meer kan', vervolgt hij. 'In de Randstad is het al tijden ondenkbaar, maar ik vond het leuk dat het hier nog kon, dat het hier gemoedelijker is.'

De dief heeft zich niet laten afschrikken door deze tekst op het kraampje van Poelma (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Poelma is niet de enige: een door hem opgerichte appgroep heeft al elf leden. Poelma: 'Het lijkt er op dat hij om de zoveel tijd een rondje maakt om onze opbrengst af te romen'.

Camera

Ook Cees Harrenstein uit Warffum heeft last van telkens terugkerend ongewenst bezoek bij zijn drie kraampjes. Bij één van die kraampjes heeft een beveiligingscamera de vermeende dader tot vier keer toe vastgelegd.

Ook dit kraampje van boer Harrenstein in Warffum was doelwit van de dief (Foto: Steven Radersma)

'Kijk, dit is 'm', zegt Harrenstein, wijzend op een foto op zijn smartphone. Op de foto zien we een persoon bij één van de kraampjes. Diezelfde persoon is ook in een filmpje te zien dat door dezelfde bewakingscamera is gemaakt. 'We denken dat hij ook de andere diefstallen bij de kraampjes pleegt. Iedereen weet wie het is, ook de politie die deze beelden van ons heeft gekregen. Maar er gebeurt niets.'

Harrenstein zegt inmiddels helemaal klaar te zijn met de kraampjesdief: 'Als de politie niets doet, ga ik hem zelf wel opwachten.'

Onderzoek

Een woordvoerder van de politie zegt in een reactie dat er meerdere aangiftes zijn gedaan en dat de politie de zaak wel degelijk serieus neemt. Er loopt een onderzoek.

