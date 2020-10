Einde dreigt voor De Verhalen van Groningen

Dat is een hard gelag voor manager Anja Reenders en de andere medewerkers van de stichting. De Verhalen van Groningen houdt zich bezig met het doorvertellen van verhalen over de Groninger geschiedenis. Dit jaar probeert het op allerlei manieren verhalen te vertellen in het teken van 75 jaar bevrijding.

Als het aan de provincie Groningen ligt, moet De Verhalen van Groningen gaan nadenken hoe het zichzelf gaat bedruipen.

Wat is die zachte landing?

'We kregen te horen dat de provincie de subsidie anders wil gaan besteden', geeft manager Anja Reenders aan. 'Dat kwam wat rauw op ons dak.' Reenders voelde nattigheid toen de provincie aankondigde dat De Verhalen van Groningen geen meerjarenplan bij de provincie hoefde in te leveren. In juni werd er een gesprek met gedeputeerde Mirjam Wulfse (VVD) gepland waarin ze de boodschap te horen kregen. 'Wel zei de provincie te streven naar een 'zachte landing'. Maar wat die zachte landing is, geen idee.'

We hebben twee mensen in dienst, waaronder ikzelf Anja Reenders, Verhalen van Groningen

'Bereik en netwerk vallen weg'

Volgens Reenders heeft het stopzetten van de subsidie gevolgen. 'We hebben de afgelopen jaren ingezet op een zo groot mogelijk bereik van het publiek. Ook hebben we een netwerk opgezet met lokale historische verenigingen. Dat valt allemaal weg wanneer wij verdwijnen.'

Want het verdwijnen van De Verhalen van Groningen is een reële optie, schetst Reenders. 'We hebben twee mensen in dienst, waaronder ikzelf. Daarnaast zijn er twee freelancers die klussen voor ons doen. We werken met een klein budget, waarin we zoveel mogelijk proberen te doen. We kunnen niet draaien op incidentele subsidies, de structurele subsidie van de provincie is onze basis.'

Petitie met 300 krabbels

Om de provincie Groningen mogelijk op andere gedachten te brengen, heeft De Verhalen van Groningen een petitie opgezet. Die is ondertussen 300 keer ondertekend, zegt Reenders. 'Zo hopen we te laten zien dat er veel mensen en organisaties zijn die waarde hechten aan ons werk.'

De provincie Groningen en de gemeente Groningen zullen komende donderdag tijdens een persmoment bekendmaken welke organisaties subsidies krijgen. Tot die tijd geeft gedeputeerde Mirjam Wulfse geen commentaar, zegt een woordvoerder namens de provincie.

