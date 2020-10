Dichte Duitse grens geeft ondernemers kopzorgen

Sinds afgelopen vrijdag het Robert Koch Institut - het Duitse RIVM - tien Nederlandse provincies, waaronder Groningen en Drenthe, als risicogebied heeft bestempeld is de grens met Duitsland dicht voor niet-essentiële reizen. Daaronder vallen toeristische tripjes, shoppen en een bezoekje aan horeca.

Alleen met een negatieve covid-19 test, niet ouder dan 48 uur, mag je het land nog in. Ga je zonder zo’n test de grens over, dan moet je van de Duitse overheid 14 dagen in zelfquarantaine. Voor noodzakelijke reizen of transit-reizen gelden de nieuwe regels niet.

Ik heb nauwelijks een Duitser gezien Chris de Raaf - voorzitter Retail Club Winschoten

Voor Duitsers die vanuit ’rode’ Nederlandse provincies komen gelden nu ook reisbeperkingen. Ze moeten bij terugkeer een coronatest laten doen en in de meeste deelstaten ook veertien dagen in quarantaine.

Nu al merkbaar

In het centrum van Winschoten was het effect van de maatregel snel voelbaar.

Normaalgesproken kun je er op de Dag van de Duitse Eenheid op drie oktober vanwege alle Duitse bezoekers over de koppen lopen. Afgelopen zaterdag bleven de shoppende Oosterburen thuis. ‘Ik heb nauwelijks een Duitser gezien’, aldus Chris de Raaf, voorzitter van winkeliersvereniging Retail Club Winschoten.

De Duitse vlag wappert fier tijdens een eerdere editie van de 'Duitse Dag' in Winschoten (Foto: RTV Noord)

‘Voor de omzetten is dat natuurlijk slecht’, voegt De Raaf eraan toe. ‘Normaalgesproken is de Duitse feestdag een topdag voor ons. Maar wat hebben we te kiezen? Wij gaan wel voor de gezondheid en niet in de eerste plaats voor de omzet.’

Annuleringen

Met de herfstvakantie voor de deur wordt ook de toeristenindustrie getroffen door de Duitse maatregelen. Directeur Ger van Langen van Wagenborg Passagiersdiensten, varend naar Schiermonnikoog en Ameland voelde dit weekend de gevolgen: ’Na de aanscherping hebben Duitsers massaal hun boeking naar de Wadden geannuleerd.’

De zorgen nemen weer toe Ger van Langen - Wagenborg Passagiersdiensten

Voor Ameland staat de teller maandagmiddag op bijna duizend afzeggingen, aldus Van Langen. Ameland is populair bij Duitsers omdat auto’s er zijn toegestaan. Voor de veerdienst naar Schiermonnikoog speelt het volgens Van Langen minder.

‘Het betekent weer een enorme terugval in inkomsten, niet alleen voor ons maar voor de hele eilander economie’, stelt Van Langen vast. ‘De zorgen nemen weer toe. Al is het nog niet zo erg als in het voorjaar toen we op nog maar tien procent van de normale inkomsten zaten. Maar ook nu kunnen we weinig anders dan incasseren.’

Bij Thermen Bad Nieuweschans is het verhaal niet anders. De nieuwe regels komen hard aan. Ongeveer de helft van alle kuuroord-gasten komt van over de grens. ‘We merken het zeker, het is spijtig dat ze nu wegblijven’, zegt directeur Lianda van Dam. ‘We gaan soepel om met de reserveringen. Verzetten mag, bijna iedereen doet dat.’

Vragen en nog eens vragen

Bij de Nederlands - Duitse grensorganisatie Eems Dollard Regio (EDR) regent het na vrijdag telefoontjes; van werkpendelaars, van mensen die een medische behandeling in Duitsland moeten ondergaan en van ondernemers. ‘Mensen vragen zich af wat wel en niet mag’, verklaart directeur Karel Groen van EDR.

Er is geen slagboom Karel Groen - directeur EDR

De meeste vragen gaan over het testen op corona, aldus Groen. ‘Mensen vragen zich af of het verplicht is, waar ze een test kunnen krijgen en hoe ze het moeten regelen.’ Voor dit soort en andere corona-kwesties verwijst EDR ook naar de site grensinfo.eu.

‘De grens blijft open voor mensen die echt de grens over moéten. Er is geen slagboom’, vat Groen de situatie samen. ’Maar tanken, boodschapjes doen en uitstapjes: nu even niet.’

Dreigend knelpunt is wel de grenspendelaarsregeling die sinds de vorige lockdown geldt. Die loopt nog, maar eindigt op 8 oktober. Iemand die vanwege een dringende reden over de grens reist en binnen 48 uur het land weer verlaat mag dat doen. Om te voorkomen dat grenspendelaars in de problemen komen wordt nu hard gewerkt aan verlenging, zegt Groen.

Nasleep

‘Het is triest’, stel Groen vast. ‘De gevolgen van de maatregelen voor de economie zijn ingrijpend, zeker met de herfstvakantie in aantocht. Omdat Duitsers nu wegblijven roep ik nu op om lokaal inkopen te doen: ga naar de winkels en musea in de eigen regio en hou zo de lokale economie in de benen.’

Maar dat Nederland het stempel rood heeft gekregen, wijt Groen volledig aan de aanpak hier. ‘Duitsland heeft het testen op besmettingen stukken beter op orde. Het land telt 82 miljoen inwoners, maar het testbeleid is goed geregeld. Wij met onze 17 miljoen slagen er niet in. Duitsland is hier gidsland, kijk maar naar de kaartjes.’

(Foto: ANP)

Voor de ondernemingen die vooral te maken hebben met doorreizen, vallen de gevolgen mee. Directeur Rolf Bouwman van de Borkum Lijn zegt dat Duitsers die vanuit de Eemshaven naar Borkum willen, dat gewoon kunnen blijven doen. Iets dat ook geldt voor Duitse leveranciers die met verse producten als groenten en vis via de Groningse zeehaven naar Borkum varen.

Directeur Douwe Drijfhout van transportonderneming NVO in Zuidbroek zegt dat zijn bedrijf als onderdeel van een ’vitale sector’ tot nog toe maar beperkt is geraakt. NVO rijdt veelal op Scandinavische landen. ‘Chauffeurs zijn vrijgesteld van quarantaineregels in Duitsland. Ze worden niet aangehouden en niet gecontroleerd. Zorgen heb ik wel, maar die gaan vooral over het aanbod van lading.’

