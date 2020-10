Pasgeboren kalfje vernoemd naar Remco Balk: 'Allebei even gretig'

Dat het kalfje een mannelijke naam heeft gekregen oogst misschien wat verbazing, maar Stoel staat volledig in zijn recht, vindt hij. 'Wij houden geen stieren, dus dan moet je af en toe concessies doen', zegt hij lachend.

Het laat zich raden dat de veehouder fan is van FC Groningen. Hij kon zijn televisie rond 14.15 uur dan ook met een brede grijns op zijn gezicht uit zetten. 'Normaal zit ik in het stadion, maar dat kon nu helaas niet. Ik moet zelfs zeggen dat ik het doelpunt heb gemist, omdat ik kalfjes aan het melken was.'

Bevallen

Toen Stoel aan het melken was, had hij al een vermoeden dat het niet heel lang meer zou duren voordat één van zijn koeien zou bevallen. 'Waar het in de slotfase voor FC Groningen tegen Ajax billenknijpen was, was dat er voor deze koe niet bij. Ik hoefde er verder niets aan te doen, want opeens zag ik het kalfje op de grond liggen.'

En die werd dus vernoemd naar Remco Balk. Stoel zag al overeenkomsten tussen de FC Groningen-basisdebutant en het kalfje: 'Ze zijn allebei even gretig', zegt hij met een knipoog.

Grazen naast Padt en Robben

Kalfje Balk hoeft zich overigens niet eenzaam in de stal te voelen, want er lopen nog meer 'FC Groningen-spelers' rond te grazen. Ook Arjen Robben en Sergio Padt zijn al vernoemd.

'Tja, ik heb hier 110 melkkoeien rondlopen, dus als het allemaal Hanna's zouden zijn, houd ik ze amper uit elkaar', verklaart Stoel de namenkeuzes. Als het aan hem ligt, wordt de FC Groningen-delegatie in zijn stal binnenkort uitgebreid. 'Als Romano Postema gaat scoren, is hij de volgende!'

