Abiant stopt met Rensel Metaal: ‘Medewerkers waren in shock’

Met het stoppen van het bedrijf gaan vijftien banen verloren. Bij Rensel Metaal werken ook 23 mensen namens werkleerbedrijf Afeer. Zij worden op een andere plek ondergebracht.

Corona

Doorgaan met het metaalbedrijf was voor Abiant geen haalbare kaart meer. Dat komt mede door scheepswerf Meyer Werft in Duitsland, dat één van de belangrijkste opdrachtgevers van Rensel Metaal is.

Het Duitse bedrijf bouwt schepen, maar door alle gevolgen van het coronavirus liggen de werkzaamheden daar nagenoeg stil. De gevolgen daarvan werken door in het in Winschoten gevestigde metaalbedrijf.

Werknemers

Met de beëindiging van het bedrijf gaan vijftien banen verloren. Rensel Metaal laat weten dat er een regeling getroffen wordt en dat zij geholpen worden aan een nieuwe baan.

De gedetacheerde werknemers van Afeer hoeven zich volgens Johan van Dam, directeur van het werkleerbedrijf, geen zorgen te maken.

‘Wij hebben hen het nieuws vanmiddag verteld. Iedereen was natuurlijk in shock. Dit is erg wrang, want onze mensen werken daar al jarenlang. Maar zij kunnen altijd bij Afeer blijven werken. De komende weken gaan wij met elkaar in gesprek om te komen tot een nieuwe werkplek.’

Rensel Metaal

Het metaalbedrijf startte als onderdeel van werkvoorzieningsschap Synergon, maar is zes jaar geleden door Abiant overgenomen.

Abiant is tot op heden onbereikbaar voor commentaar.

