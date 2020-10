Advocaat ex-leider No Surrender: 'OM hield valse strategie aan'

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in de No Surrender-zaak op meerdere fronten een valse strategie aangehouden en harkte op selectieve wijze de bewijzen bij elkaar.

Dat stelt advocaat Roy van der Wal. Tegen zijn cliënt Henk Kuipers is vorige week 12 jaar cel geëist voor het leiding geven aan een criminele organisatie en een reeks geweldsfeiten.

Het OM heeft volgens Van der Wal hard gewerkt aan een beeldvorming rond Kuipers. De man werd vanaf het begin in de media afgeschilderd al dader, in plaats van verdachte.

De raadsman hoorde in december 2017 van journalisten dat Kuipers was opgepakt. De media kregen een uitgebreid persbericht, terwijl Kuipers zich vanuit de cel niet kon verweren. Het OM plaatste eind 2014 afluisterapparatuur in het inmiddels afgebroken clubhuis in Emmen. Ook werd Kuipers privé getapt. Al deze opsporingsmethoden, die afgeluisterde gesprekken, hebben niet alleen niets opgeleverd, maar ging ook niet geheel volgens de regels, zei Van der Wal.

Klappen en pijnkreten

Het OM vermoedt dat in het voormalig clubhuis in Emmen clubleden die oneervol werden ontslagen zwaar werden mishandeld. Met geweld werden clubhesjes en andere bezittingen afgepakt. De klappen en pijnkreten waren volgens de officieren van justitie duidelijk te horen.

Dit is een kwestie van interpreteren, zei de raadsman van Kuipers. Het ergerde de raadsman dat volgens het OM meer dat honderd geweldsdelicten plaatsvonden in het clubhuis. En staan er vijf mishandelingen bij Kuipers op de ten laste legging, waarvan vier vanwege onvoldoende bewijs kunnen worden geschrapt, zei Van der Wal.

Criminele organisatie

Volgens het OM stond Kuipers samen met de medeverdachten Theo ten V. (57) uit Klazienaveen, Rico R. (43) uit Hulst en Klaas Otto (52) uit Bergen op Zoom aan de top van een criminele organisatie. Een organisatie die zich bezighield met onder meer internationale drugshandel, mishandelingen en vermogensdelicten.

Volgens Van der Wal is volgens de wet sprake van een organisatie wanneer er een nauw samenwerkingsverband, met een zekere duurzaamheid en structuur bestaat. Dit ontbreekt hier volledig, zei de raadsman.

No Surrender bestond uit verschillende chapters (afdelingen) die zelfstandig opereerden. Kuipers was alleen captain van de afdeling in Emmen. Clubleden die zich bezoldigden aan strafbare feiten, deden dit bovendien buiten hun leiders om, zei Van der Wal. En drugs is nooit in het clubhuis gevonden.

Emotioneel

In zijn laatste woord oogde Kuipers even emotioneel, toen hij sprak van een man die in 2014 dood in zijn woning werd aangetroffen. De man was een van zijn beste vrienden en had volgens het OM 'waarschijnlijk' zelfmoord gepleegd. 'Een goede verstaander zou daar op uit kunnen maken dat ik hem wellicht heb vermoord met het wapen dat ik zou hebben, maar nooit bij mij is gevonden', zei Kuipers.

Tegen de vier medeverdachten eiste het OM vorige week tot zes jaar cel. Het strafproces tegen de ex-bazen loopt vanaf maart 2018 en verliep stroef door gezondheidsperikelen en een tweevoudige wraking van de rechtbank. Het proces zit nu in een afrondende fase. Woensdag en donderdag komen de advocaten van de medeverdachten aan het woord. Op 13 november doet de rechtbank uitspraak.

