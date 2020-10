Winschoter die nichtje prostitueerde vecht vandaag veroordeling aan

De man die is veroordeeld voor het stelselmatig misbruiken van zijn toen 13-jarige nichtje en het prostitueren van het meisje, staat vandaag in hoger beroep opnieuw terecht.

Michel M. uit Winschoten ging in hoger beroep toen hij hoorde dat hij acht jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd kreeg. Hij heeft volgens rapporten een seksverslaving, persoonlijkheidsstoornis en een wietverslaving.

M. heeft alles bekend, maar legt een deel van de verantwoordelijkheid bij zijn nichtje. 'Ze is niet zo onschuldig als ze eruit ziet', zei hij in 2018 tegen de Groningse rechtbank.

Wolf in schaapskleren

M. was voor het meisje een wolf in schaapskleren. Hij had zich in de eerste instantie in 2014 ontfermd over zijn nichtje en stelde zich op als liefdevolle oom. Het kind, dat thuis grote problemen had, greep deze aandacht met beide handen aan. Ze was kwetsbaar en makkelijk in te palmen.

Gaandeweg sloeg zijn gedrag om. Hij kon enorm drammen en werd agressief als hij zijn zin niet kreeg. In totaal heeft hij haar honderden keren misbruikt.

Filmpjes maken van seks

Diezelfde oom had een plannetje dat nog veel verder ging. Als zij geld wilde verdienen, moest ze met verschillende mannen seks hebben en dat filmen. Hij kocht daarvoor bij de Action een statief voor haar. Hij regelde die mannen: hij zette advertenties op sekssites en chatte met mogelijke klanten onder haar naam. Michel M. bepaalde daardoor wat er op de filmpjes te zien was.

Seksafspraken buiten schooltijd

Ze durfde geen weerstand te bieden. M. was de enige volwassene die aandacht voor haar had en naar haar omkeek. Bij haar oma, bij wie ze woonde, voelde ze zich ook niet fijn. Niemand had door dat haar oom haar tot prostitutie dwong. De seksafspraken vonden buiten schooltijden plaats, ze moest haar schooltijden doorgeven. M. bracht haar vaak met de auto.

Soms kreeg ze geld voor de seks, soms ook niet. Vaak werd ze gedwongen om van tevoren drugs te gebruiken: cocaïne of wiet. Het misbruik vond soms plaats op afgelegen plekken, zoals bij het Beersterbos in Beerta en het Sterrebos in Winschoten.

Acht mannen aangehouden voor misbruik

Via die filmpjes zijn acht mannen aangehouden, die begin 2019 voor moesten komen. Zij wasten hun handen in onschuld: ze konden op de sekssites niet beoordelen of het meisje minderjarig was of niet.

De rechtbank ging daar niet in mee. De mannen kregen celstraffen tot 42 maanden opgelegd. Een van de mannen die herkend was op het filmpje maakte een einde aan zijn leven. Hij kende M. via de voetbalclub van hun kinderen. Tegen de man werd 18 maanden cel geëist. Hij vreesde alles kwijt te raken als dit uit zou komen.

Misbruik duurde twee jaar

Het misbruik duurde twee jaar. Het nichtje stapte toen naar de politie. Ze was 16 jaar toen ze verklaringen aflegde en M. werd opgepakt voor zijn daden.

In 2017 is bij het meisje een hechtingsstoornis en PTSS vastgesteld. Ze was al kwetsbaar voordat haar oom zich aan haar vergreep. Ze was uit huis geplaatst en had weinig vriendinnen op school.

Hoe het momenteel met haar gaat is niet bekend. De zittingen in de Groningse rechtbank heeft ze bijgewoond in een andere ruimte. Of ze vandaag aanwezig is, is niet bekend.

Lees ook:

- Zes verdachten in Winschoter zedenzaak gaan in hoger beroep

- Celstraffen tot 3,5 jaar in misbruikzaak 13-jarig meisje

- Winschoter misbruikzaak: 'Deze mannen hadden hun leven redelijk op de rit'