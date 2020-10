Geen onderzoek naar ophaalschema huisvuil Veendam

Volgens Scheepstra is er regelmatig sprake van overvolle en stinkende containers. Hij schreef een brief aan het gemeentebestuur over het ophaalschema. 'Voor veel gezinnen is het voor grijs en oranje te lang, vooral als je katten en kleine kinderen hebt. Denk aan luiers, en kattenbakvulling in de grijze. En veel pakken zuivel in de oranje. Ook als je ze invouwt', schrijft Scheepstra.

In Veendam wordt de groene bak elke twee weken geleegd. De oranje voor plastics, blikjes en drankenkartons en de grijze voor het restafval elke vier weken.

Dat zorgt volgens Scheepstra voor problemen. 'In de zomer gaat de oranje stinken, door het zuur van de zuivelresten. Gevolg is heel veel vliegen en dergelijke. De groene gaat ook ruiken, maar dat probleem is minder door het veertien daagse legen.'

Partijen pleiten voor onderzoek

De brief was maandagavond aanleiding voor de raadscommissie van Veendam om over het ophaalschema te spreken. Verschillende partijen pleitten voor een onderzoek naar de frequentie van het aanbieden van de verschillende containers, maar wethouder Wierenga was niet enthousiast over dat idee.

'Verandering leidt tot meer restafval'

Wierenga is bang dat aanpassing van het ophaalschema leidt tot minder scheiden en meer restafval. Verder verwacht hij een stijging van afvalheffingskosten als de grijze container vaker geleegd zal worden. Bovendien zijn er geen klachten bij de gemeente geregistreerd over het ophaalschema. Hij verwacht dat het om een klein groepje mensen gaat die last hebben van dit probleem. 'Die mensen scheiden dan ook niet als beste hun afval', aldus Wierenga.

Een uitgebreid onderzoek naar het huidige ophaalschema komt er vooralsnog niet. Wethouder Wierenga zei wel toe alle opmerkingen mee te nemen in het toekomstig afvalbeleid van de gemeente.

