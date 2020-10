Gezondheidseconoom RUG: 'We rommelen ons een tweede lockdown in'

De huidige coronamaatregelen hebben onvoldoende effect in de bestrijding van het coronavirus, dat zegt gezondheidseconoom Jochen Mierau maandagavond tijdens een interview in Nieuwsuur. Een tweede lockdown is volgens hem dan ook niet ver weg.

Volgens de hoogleraar wordt er voldoende gekeken naar de rol van de verschillende regio's bij de bestrijding van het coronavirus, maar gaat het juist mis bij de basis.

'We moeten bijvoorbeeld de teststructuur op orde brengen. We zien dat we steeds meer thuiswerken, dat kan ervoor zorgen dat het virus weer naar beneden gaat. Maar wat doen we als dat gebeurd is? Vallen we dan weer terug? Of zorgen we ervoor dat we de tijd nu goed gebruiken om betere maatregelen voor de lange termijn te kunnen nemen'? Dat is de uitdaging.'

De gezondheidseconoom is niet de enige die zorgen uit over een mogelijk volgende lockdown. Ook Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg zei maandag dat er extra maatregelen nodig zijn als het aantal coronabesmettingen de komende dagen niet begint te dalen.

'Leger inzetten'

Mierau oppert om naar onze oosterburen te kijken, waar het coronavirus zichtbaar beter onder controle is.

'Duitsland heeft misschien gemiddeld genomen strengere maatregelen dan Nederland. Daar zetten ze bijvoorbeeld het leger in bij bron- en contactonderzoek. Ik denk dat we ons daar aan moeten spiegelen. We moeten de tijd nemen om ons daar op voor te bereiden. Zonder lange termijn-maatregelen hebben de zachtere maatregelen geen zin. Dan zet je een grotere dweil neer terwijl de kraan gewoon nog open staan.'

De besmettingscijfers zullen in Duitsland nog wel verder oplopen, verwacht Mierau. 'Maar dat zal in alle Europese landen zo zijn. Maar elke dag dat we nu niet in een lockdown zitten, is een geschenk. Wat je nu ziet, is dat de Duitse maatregelen ervoor zorgen dat een mogelijke lockdown steeds verder naar achteren wordt geschoven. Dat komt doordat ook mensen met hele milde klachten worden getest en apart worden gezet.'

