Obs De Veenvlinder in Eelde dicht vanwege coronabesmettingen

Openbare basisschool De Veenvlinder in Eelde is per direct gesloten vanwege coronabesmettingen bij twee leerkrachten. Twee andere leerkrachten zijn negatief getest op het virus. De school blijft sowieso tot en met de herfstvakantie dicht.

Zondag werd bekend dat een leraar in de bovenbouw positief getest was op het virus. De leerlingen in de bovenste groepen zaten daarom maandag ook al thuis, meldt RTV Drenthe.

Toen ook een leraar uit de 'middenbouw' positief getest werd, is besloten de school de komende dagen te sluiten. 'De bron van de besmetting is niet bekend. Dus in het belang van de veiligheid hebben we moeten besluiten de school tijdelijk dicht te doen', zegt directrice Leonie Magnin van de school. 'We hebben veel overleg gehad met de MR (medezeggenschapsraad) en ook met de GGD. Die kon zich wel in dit besluit vinden.'

Ook de komende tijd houdt Magnin intensief contact met de instanties. 'We gaan tijdens de herfstvakantie kijken of we na de vakantie misschien weer open kunnen.'

Thuiswerk

Leerlingen van De Veenvlinder krijgen de komende vier dagen thuiswerk toegestuurd. 'Dat hebben we natuurlijk eerder gedaan en dat pakken we nu weer op. Al zal het nu volledig digitaal zijn', zegt Magnin. De directrice zegt dat de ouders in eerste instantie vooral geschrokken zijn, maar dat er wel begrip is. 'Het is een lastige boodschap aan de ouders, want er zijn ouders die nu moeten puzzelen om de opvang rond te krijgen en er zijn ook ouders met een cruciaal beroep.'

Magnin hoopt dat ouders elkaar ook vooral helpen met de opvang van de kinderen. De school zelf kan vanwege de besmettingen geen noodopvang organiseren. 'Dat komt omdat het personeel nu besmet is, dus die kunnen we niet inzetten om kinderen op te vangen', legt ze uit.

Kindcentrum

In het pand van De Veenvlinder is ook kindcentrum Groote Veen gevestigd. Het is niet duidelijk of de sluiting van de school gevolgen heeft voor het kindcentrum.

