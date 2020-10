Herstel gehavende molen in Nieuw-Scheemda kost zeker een halve ton

De totale kosten voor herstel worden geschat op een bedrag van tussen de 50.000 en 75.000 euro. Geld dat Molenstichting Midden- en Oost- Groningen (MSMOG) niet zomaar op de plank heeft liggen.

Op zoek naar geld

Het Molenfonds is een crowdfunding gestart. Maar dat is niet het enige. 'We willen fondsen gaan werven bij de Hollandse Molen en de provincie Groningen', zegt Bert Steenhuizen van MSMOG. 'En we gaan acties starten bij de lokale bevolking in de hoop dat ze wat willen doneren.'

Hergebruik, of vervanging?

Alle wieken van de molen liggen nu bij een molenbouwer in Heiligerlee. Op 20 september brak een van de vier wieken van de roede af. Een molen heeft twee roeden, die samen de vier wieken vormen.

'We onderzoeken hoe het heeft kunnen gebeuren en wat de staat is van de wieken. Kan er wat hergebruikt worden, of moet alles vervangen worden?', zegt Tjip Douwstra, de technische man van de stichting die de molen beheert. 'We hopen wel dat we de molen volgend jaar weer in bedrijf krijgen.'

