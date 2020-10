Slachtoffer Winschoter zedenzaak: ‘Ik had dood kunnen zijn’

De rechtbank in Groningen besloot in 2018 dat Michel M. acht jaar cel en tbs met dwangverpleging kreeg voor het stelselmatig seksueel misbruiken van zijn nichtje. Ook wordt de Winschoter het vervaardigen van kinderporno ten laste gelegd.

M. is het niet eens met de eerdere veroordeling: hij wil een lichtere vorm van tbs. De advocaat-generaal (OM) vindt dat hij ook in hoger beroep 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging moet krijgen.

Jarenlang dubbelleven

Twee jaar lang had hij zijn nichtje in zijn macht. Dat zou je niet zeggen als je hem tegenover het Zwolse gerechtshof ziet zitten. Een doodnormale man in een spijkerbroek, zwarte trui en op gympen. Maar hij leidde jarenlang een dubbelleven.

Zijn nichtje woonde bij haar oma. Ze had een lastige jeugd achter de rug en hoopte een leven in Winschoten op te bouwen. Haar oom stelde zich op als vertrouweling. Ze kon altijd bij hem terecht.

Misbruik en prostitutie

Al snel sloeg hij om. Ze was verliefd op hem geworden, en hij had seks met haar. Niet alleen hij: de oom palmde haar in en prostitueerde haar. Hij regelde via internet seksdates die zij moest filmen voor hem. Hij bracht haar na schooltijd naar die afspraken. Uiteindelijk stapte ze in 2017 naar de politie.

‘Ik heb me nog nooit zo vies en vernederd gevoeld’, zegt ze tegen de raadsheren. ‘Ik had wel dood kunnen zijn. Ik had suïcidale gedachtes en wilde verlost zijn van dit monster.’ Ze heeft nog steeds last van bepaalde prikkels en voelt zich niet op haar gemak bij mannen.

'Ik wil mijn leven weer oppakken'

‘Ze schrikt zich wezenloos als er gesproken wordt over tbs met voorwaarden’, zegt haar advocaat. Die vorm van tbs is de inzet van het hoger beroep. M wil graag behandeld worden voor zijn stoornissen en hij is bang dat een behandeling langer op zich laat wachten als hij tbs met dwangverpleging krijgt. ‘Ik wil mijn leven weer oppakken’, zegt hij.

De advocaat-generaal gaat hier niet in mee. M. heeft volgens haar op gruwelijke wijze zijn kwetsbare nichtje uitgebuit en alleen aan zichzelf gedacht. ‘Dit is seksueel misbruik van een buitencategorie. Hij heeft zich gedragen als een roofdier en haar geïsoleerd’, zegt zij.

Verminderd toerekeningsvatbaar

M. kan voor zijn daden maximaal zestien jaar cel opgelegd krijgen. Hij is veroordeeld tot acht, omdat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Hij heeft een persoonlijkheidsstoornis, seksverslaving en was verslaafd aan wiet. Ook heeft hij jaren een dubbelleven volgehouden: hij had een gezin dat niet op de hoogte was van het misbruik.

Die acht jaar cel maken het juridisch onmogelijk om tbs met voorwaarden, een lichtere variant, op te leggen. Alleen bij een celstraf tot vijf jaar mag deze vorm opgelegd worden. Tbs met dwangverpleging is een zwaardere variant, waarbij iemand altijd in een tbs-kliniek behandeld wordt. M. wil dat graag omzeilen.

Uitspraak later dan gebruikelijk

De uitspraak is op 13 november. Dat is later dan de gebruikelijke twee weken die normaliter genomen worden om tot een besluit te komen. Dat heeft te maken met het hoger beroep dat nog loopt tegen de mannen die op de seksadvertenties gereageerd hadden en zijn herkend op de filmpjes. Hen zijn straffen tot 3,5 jaar cel opgelegd.

Lees ook:

- Winschoter die nichtje prostitueerde vecht vandaag veroordeling aan

- Celstraffen tot 3,5 jaar in misbruikzaak 13-jarig meisje

- Verdachte in Winschoter zedenzaak berooft zichzelf van het leven