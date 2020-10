GGD testlocatie Grijpskerk gaat woensdag open

De corona testlocatie van de GGD aan De Riet in Grijpskerk gaat woensdag open. Het is de vierde testlocatie van de GGD in de provincie Groningen. De testlocatie in Grijpskerk wordt net als de testlocaties in Veendam en Delfzijl een ‘drive through’-teststraat.

Na het maken van een afspraak kan diegene die zich laat testen op de afgesproken tijd met de auto door de teststraat rijden. Bij het afnemen van de test blijft men in de auto. Daarnaast is het ook mogelijk om deze testlocatie op de fiets of lopend te bezoeken. Verder is de teststraat toegankelijk voor mensen met een scootmobiel, rolstoel of rollator.

De corona-teststraat in Grijpskerk wordt ingericht volgens de veiligheids- en gezondheidsrichtlijnen van het RIVM. De testlocatie is vijf dagen per week open van 10.00 tot 16.00 uur. De coronatesten worden alleen op afspraak afgenomen. Hierdoor wordt de verkeersdrukte tot een minimum beperkt.

Een afspraak maken kan online via coronatest.nl of telefonisch via 0800 - 1202.

