College Het Hogeland wil besluit over nieuwbouw de Tirrel uitstellen

Als het aan het college van burgemeester en wethouders in Het Hogeland ligt, wordt er woensdag nog geen besluit genomen over de nieuwbouw van de multifunctionele accommodatie de Tirrel in Winsum.

Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld de besluitvorming op te schuiven. ‘Wij vinden dat er op dit moment nog teveel onzekerheden zijn die een goed gewogen besluit in de weg staan’, laat het college weten.

‘De Tirrel is een project van een dusdanig gewicht dat we pas een besluit kunnen nemen wanneer het voorstel volledig en correct is. Wij vinden dat op dit moment niet het geval', laat wethouder Kristel Rutgers weten. Zij heeft het dossier overgenomen van wethouder Harmannus Blok. Die besloot op te stappen. Hij kwam onder vuur te liggen nadat bekend werd dat de bouw van de Tirrel 9,3 miljoen euro extra kost.

Fouten gemaakt

Er is veel discussie over het nog te bouwen complex waar twee scholen, een verzorgingstehuis en een sporthal in komen. De Hogelandster raad moet goedkeuring verlenen voor de bijkomende kosten. Maar die hadden veel vragen en kritiek op het proces.

Er zijn namelijk fouten gemaakt. De raad is op bepaalde momenten niet goed geïnformeerd door het college. Ook had het college de raad meerdere malen aan zet moeten laten om verdere goedkeuring te geven voor het proces.

Snel onderzoek

Het college heeft een extern bureau ingeschakeld dit het dossier moet doorlichten. Ook gaat het bureau advies uitbrengen of de aanwezige informatie volledig en betrouwbaar is voor besluitvorming.

'Ik heb het dossier overgenomen en dat was gelijk voor ons een moment van bezinning. Er zijn nog vragen van raadspartijen waar we goed antwoordt op willen geven', legt Rutgers uit. 'Bijvoorbeeld over de huurprijzen en exploitatie van de gemeenschappelijke ruimtes.'

Het onderzoek neemt enkele dagen in beslag. De gemeenteraad zal ook de resultaten van het onderzoek ontvangen.

Het voorstel van het college wordt morgenavond bij de vaststelling van de agenda behandeld.

De raad moet voor 13 oktober een besluit nemen, omdat daarna de overeenkomst met de aannemer afloopt. Die kan dan afhaken.

