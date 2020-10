Waarschuwing voor man die ex stalkte en mishandelde

De man stond met een schroevendraaier in zijn hand in haar tuin (Foto: Steve Johnson, Pexels)

Bovendien wil de aanklager dat de man een locatie- en contactverbod met zijn ex-vriendin opgelegd krijgt.

De man zou zich van februari 2018 tot januari dit jaar schuldig hebben gemaakt aan huiselijk geweld. Zo zou hij zijn ex-vriendin grof hebben beetgepakt en haar van de trap hebben geduwd. Nadat de vrouw afgelopen januari de relatie verbrak, verschanste hij zich in de buurt van haar woning. Ook maakte hij heimelijk foto's van de vrouw, terwijl ze in haar huis was en stond hij te wachten bij de school van de kinderen van de vrouw.

Hij overlaadde haar met e-mails en drukte bloemen in haar schuttingdeur, waarvan hij ook de klink vernielde. Tijdens de rechtszaak ontkende de man de aantijgingen.

Verstopt in de tuin

Na diverse meldingen door de vrouw, werd de Musselkanaalster door agenten op het matje geroepen voor een zogeheten 'stopgesprek'. Hij kon kiezen of delen: óf stoppen óf er volgde aangifte en vervolging.

Hij beloofde in eerste instantie beterschap. Maar kort na het gesprek verschanste hij zich in de nacht, en met een schroevendraaier in de hand, in de tuin van zijn ex. Toen hij door twee agenten werd gesnapt, ontstond een worstelpartij. Om de man te kalmeren moesten de agenten pepperspray gebruiken. Kort daarop ontving de vrouw opnieuw een mail: 'Ik kan zó in jouw huis komen.'

Amper bedwingen

'Twee agenten van samen tweehonderd kilo konden u amper bedwingen', zei de rechter tegen de man. Die ontkende hardnekkig dat hij zijn ex stalkte. 'Ze wilde mij zelf terug. In de middag wees ze me de deur en in de avond vroeg ze of ik kwam.' Ten tijde van de feiten was de man ten einde raad over zijn relatie en dronk hij veel alcohol.

'Ze heeft gewoon snel blauwe plekken'

De mishandelingen waren verzinsels, zei hij. 'Ze heeft gewoon snel blauwe plekken.' Ook had hij haar eerder, tijdens een ruzie, moeten kalmeren door vol bovenop haar te gaan liggen. 'U bent zo'n honderd kilo en de vrouw is maar fijn gebouwd. Waarom doet u dat?', vroeg de rechter. 'Anders kreeg ik haar niet rustig', zei hij.

De vrouw vroeg 2500 euro schadevergoeding. 'Dat kan ze willen', zuchtte de man.

Contactverbod

Volgens deskundigen is de man zwakbegaafd en kampt hij met diverse persoonlijkheidsstoornissen. De feiten kunnen hem daarom in mindere mate worden toegerekend.

Volgens de officier moet de man begeleid gaan wonen en zich ambulant laten behandelen, naast een drank- en drugsverbod. Ook mag hij zich niet ophouden in de buurt van zijn ex of haar kinderen.

Twee weken cel per overtreding

De man zat 201 dagen vast, maar werd vorige maand onder voorwaarden - het dragen van een enkelband - geschorst. Bij veroordeling hoeft hij de cel niet meer in. Wel blijven de overige 200 dagen dan voor hem op de plank liggen, als waarschuwing.

Hij woont nu tijdelijk bij een familielid. Ver uit de buurt van zijn ex-vriendin. 'Ik kom niet meer bij mijn ex', beloofde hij de rechters. Doet hij dat wel, dan komt hem dat op twee weken cel per overtreding te staan.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.