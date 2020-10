ESD: ‘Brief provincie is onjuist, onvolledig en gekleurd’

Dat stelt ESD in een reactie op de brief van de provincie waarin de provincie stelde dat ESD zelf de vergunningsaanvraag heeft ingetrokken. ESD haalt in een brief van zes kantjes uit naar het provinciebestuur, dat volgens het bedrijf de leden van Provinciale Staten onjuist, onvolledig en gekleurd heeft geïnformeerd.

Nieuwe vergunning nodig

De provincie is van mening dat de blazers die worden uitgestoten bij ESD weliswaar worden vergund, maar dat er voor de uitstoot van siliciumcarbidevezels een nieuwe vergunning moet worden aangevraagd.

ESD stelt dat de provincie op dit punt ongelijk heeft en de leden van Provinciale Staten hierover bewust verkeerd informeert. ESD zegt dat het bij de onafhankelijke commissie Rechtsbescherming op alle fronten gelijk heeft gekregen.

Ambtelijke wijziging

‘De commissie concludeert dat de emissie van SiC-vezels is vergund’, schrijft advocaat Michael Klijnstra namens ESD in een brief. De provincie mag voorwaarden stellen aan de uitstoot van SiC-vezels, maar kan dat niet doen volgens een nieuwe vergunningsaanvraag, maar alleen via een ambtelijke wijziging op de huidige vergunning.

Een veranderingsvergunning zou impliceren dat ESD 40 jaar lang in overtreding is geweest ESD

Dat is ook wat ESD wil. Bij het aanvragen van een nieuwe vergunning wordt de toekomst van het bedrijf onzeker, stelt ESD. Immers, wanneer ESD een nieuwe vergunning aanvraagt en die wordt niet verstrekt, staat het bedrijf met lege handen. ‘Een veranderingsvergunning (de nieuwe vergunning, red) zou namelijk impliceren dat ESD 40 jaar lang in overtreding is geweest, met alle potentiële aansprakelijkheidsgevolgen van dien’, zo concludeert het bedrijf.

Verbolgen

Verder is ESD verbolgen over het feit dat ten tijde van de gesprekken met de provincie, er volgens ESD door de provincie informatie is verstrekt aan Lucas Wams, voormalig lid van de klankbordgroep Milieu Borgsweer. Volgens ESD is Wams geen belanghebbende meer, aangezien hij tegenwoordig in Amsterdam woont. Bovendien, zo stelt het bedrijf, was er radiostilte afgesproken en de provincie heeft die afspraak verbroken.

Gedeputeerde Staten heeft best een grote broek aangetrokken en hoog spel gespeeld ESD

‘Deze zaak is door de provincie begonnen met het uitvoeren van metingen door TNO’, zegt advocaat Michael Klijnstra namens het bedrijf. ‘Gedeputeerde Staten heeft daarna best een grote broek aangetrokken en hoog spel gespeeld. We zijn nu een tijd later en de provincie heeft voor de voorzieningenrechter twee keer geen succes geboekt. Mij geeft het de indruk dat de provincie probeert politiek gezichtsverlies te voorkomen.’

Reactie provincie

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken (PvdA) zegt in een reactie ‘zich niet te herkennen’ in de brief van ESD. ‘We zijn juist in permanent overleg met ESD’, zegt hij. ‘Dit komt voor ons compleet uit de lucht vallen. Wat ESD zegt is aan haarzelf, maar het klopt niet.’

Lees ook:

- Uitstoot vezels ESD blijft onder de norm, maar gezondheidsrisico's onduidelijk

- ESD trekt vergunningsaanvraag in; provincie is teleurgesteld