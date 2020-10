Groninger muziekarcheoloog wil alle democassettes online

Ooit droomde Marco van Dalfsen zelf van een carrière in de popmuziek. Maar ook het vak van archeoloog sprak hem aan. Beide liefhebberijen komen nu samen.

'Ik kocht op Marktplaats een doos met vijfhonderd demo’s voor vijftig euro. Op een van de bandjes las ik 'Jan op gitaar, Piet op drums' en ik dacht: wie zijn die mensen?’, vertelt Van Dalfsen. ‘Al die bandjes komen uit het pré-internettijdperk en dus moest ik op onderzoek uit. Dat vond ik zo leuk dat ik me sinds die tijd muziekarcheoloog noem.'

'Deze is van Paskal Jakobsen van Bløf toen hij nog lang haar had'

Op een bovenkamer in zijn woning in Stad heeft de muziekarcheoloog een deel van zijn collectie uitgestald. ‘Dit is de demo van Wolf Clan Sister, de band van Paskal Jakobsen. Die kennen we nu als de kale zanger van Bløf, maar toen had hij lange haren en speelde hij hardrock.’

Ook van Groningse bands heeft Van Dalfsen inmiddels veel demo’s verzameld. ‘Deze is van Benjamin B.’, zegt hij terwijl hij een cassette uit de kast trekt. 'Dit is de demo die hen heeft geholpen aan een platencontract. Het leuke is dat ze deze demo binnenkort zelfs uitbrengen op elpee.'

Een van de duizenden democassettes (Foto: René Walhout/RTV Noord)

'Het is een soort Nederlands erfgoed'

Inmiddels heeft Van Dalfsen een naam opgebouwd als verzamelaar van demo’s en krijgt hij geregeld wat aangeboden. Op zolder staat een stapel dozen vol cassettes die hij nog moet beluisteren, bestuderen en digitaliseren.

'Mijn ambitie is dat alle Nederlandse demotapes die ooit gemaakt zijn, op de een of andere manier online te vinden en te beluisteren zijn. Het is een soort Nederlands erfgoed. Al die verhalen die er achter zitten, moeten worden opgeschreven. Misschien is dat nog wel veel mooier dan de muziek.'

De democassettes die Marco van Dalfsen tot nu toe heeft gedigitaliseerd en beschreven, zijn te vinden op www.diggindemos.nl.