OV-Bureau wil busdiensten ondanks corona in 2021 zoveel mogelijk handhaven

Een bus van Qbuzz rijdt over het Emmaviaduct in Stad (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Het OV-Bureau Groningen Drenthe wil de dienstregeling voor de bussen in 2021 grotendeels in stand houden. Dat zei directeur Wilko Mol van het OV Bureau dinsdagavond tijdens een digitale bijeenkomst.

Het OV Bureau regelt het busvervoer voor de provincies Groningen en Drenthe, en voor de stad Groningen. Qbuzz is de uitvoerende busmaatschappij.

Tijdens de bijeenkomst werden statenleden en raadsleden bijgepraat over de dienstregeling van volgend jaar.

Minder reizigers

Het OV Bureau gaat er vanuit dat er in 2021 door de coronacrisis aanzienlijk minder reizigers gebruik zullen maken van de bussen van Qbuzz dan in een 'normaal' jaar. Dat komt bijvoorbeeld doordat veel mensen thuis werken. Ook studenten maken minder gebruik van het openbaar vervoer, omdat veel lessen en colleges online worden gegeven.

De nieuwe dienstregeling is gebaseerd op de verwachting dat er in 2021 78 procent van het normale aantal busreizigers zal zijn. Op dit moment zijn dat er door de week 46 procent en in het weekend 58 procent.

In geld uitgedrukt komt het er op neer dat er vier miljoen euro bezuinigd moet worden. Dat is 5 procent van de totale begroting.

Er worden geen lijnen opgeheven

Dit heeft kort gezegd tot gevolg dat er minder bussen gaan rijden dan tijdens een normaal jaar. Er worden geen lijnen opgeheven, maar op veel lijnen gaat de frequentie dat de bus langskomt omlaag, bijvoorbeeld van zes keer per uur naar vier keer per uur.

Het is op het platteland lastiger om af te schalen dan in de Randstad Wilko Mol - directeur OV-Bureau Groningen Drenthe

Tijdens de presentatie werd duidelijk dat het een lastige puzzel was om onder de huidige omstandigheden een dienstregeling te maken. 'Het is op het platteland lastiger om af te schalen dan in de Randstad', zegt directeur Mol. 'Daar kun je bijvoorbeeld van twintig ritten per uur naar vijftien per uur gaan. Maar als je op het platteland een bus twee keer per uur gaat en je schrapt één of zelfs twee ritten heeft dat veel meer impact.'

Veel onzekerheden

Er zijn nog veel onzekerheden over het volgende jaar, benadrukt directeur Mol. Zo is het nog onduidelijk hoeveel van de in totaal 740 miljoen euro extra steun van het Rijk voor het openbaar vervoer voor de eerste zes maanden van 2021 naar Groningen en Drenthe zal gaan. Ook is het verwachte aantal reizigers slechts een prognose.

Het eerlijke antwoord op de vraag hoe het zal gaan is: ik weet het niet. Wilko Mol

Bovendien gaat het OV Bureau er vanuit dat de bijdrage voor de studentenkaarten volledig in stand blijft, en dat beide provincies niet gaan korten op de bijdrage voor het openbaar vervoer.

'Het eerlijke antwoord op de vraag hoe het zal gaan volgend jaar is: ik weet het niet', zegt Mol. We gaan nu uit van dit scenario, maar als er bijvoorbeeld een nieuwe lockdown komt, is de situatie weer heel anders'.

Nu niet fors ingrijpen

Volgens Mol is het beter om de vinger goed aan de pols te houden en zo nodig bij te sturen in plaats van nu rigoureus te gaan ingrijpen: 'Beter nu minder bezuinigen en na een half jaar bijsturen dan nu fors ingrijpen en aan het eind van 2021 geld overhouden, terwijl je nodeloos busvervoer hebt afgebroken.'