Raadsleden vol met vragen over corona: mogen zeelieden hier zomaar boodschappen doen?

Voorzitter Koen Schuiling gaf samen met directeur Wilma Mansveld en GGD-directeur Jos Rietveld tekst en uitleg in theater De Molenberg in Delfzijl.



Minst besmette hoek van Nederland

Het is de derde bijeenkomst waarbij raadsleden bijgepraat worden over de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in onze provincie. Dinsdag was het de beurt aan Delfzijl, Appingedam, Loppersum, Midden-Groningen en Pekela.

Volgens Rietveld doen deze gemeenten het opvallend goed: 'Dit is een van de de minst besmette hoeken van Nederland. Het zou mooi zijn als we dat zo kunnen houden'. In Pekela en Loppersum zijn slechts enkele bevestigde coronagevallen. Rietveld kan niet zeggen waar dat precies door komt.

Wanneer komen sneltests?

Ondanks de lage aantallen in deze gemeenten merken inwoners dagelijks dat het virus onder hen is. CDA-raadslid Martin Ritzema uit Pekela: 'Als een gezin een test moet ondergaan, zit je zomaar een heel aantal dagen thuis. Daardoor zit een klas zonder juf, een voetbalteam zonder een speler. Wanneer zijn er sneltests beschikbaar zodat hier sneller op gereageerd kan worden?'

De coronasetting in Delfzijl (Foto: Veiligheidsregio Groningen)

Rietveld laat weten dat de sneltests onderzocht worden op hun betrouwbaarheid. Ook het UMCG is daarmee bezig. Eind deze maand moeten de eerste sneltests beschikbaar komen in onze provincie.

We verwachten dat ze in 85 procent van de gevallen betrouwbaar zijn. Dat betekent dat je bij een negatieve uitslag niet meer thuis hoeft te blijven. GGD-directeur Jos Rietveld over sneltests

'We verwachten dat ze in 85 procent van de gevallen betrouwbaar zijn. Dat betekent dat je bij een negatieve uitslag niet meer thuis hoeft te blijven. Bij een positieve uitslag moet je naar de teststraat voor de echte test om het zeker te weten', zegt Rietveld.

De GGD-directeur merkt op dat de capaciteit in Groningen waarschijnlijk volgende week omhoog gaat van 1.200 tests per dag naar 1.800 tests per dag. Het grootste gedeelte van de monsters gaat naar laboratoria in Duitsland.



Bemanning van schepen uit risicolanden

ChristenUnie-raadslid Harold Kol uit Delfzijl vraagt zich af of de bemanning van schepen die aankomen in de Eemshaven of de haven van Delfzijl zomaar boodschappen mag doen. 'Als ze van het schip gaan, komen ze binnen onze gemeenschap. Zijn hier preventiemaatregelen voor?'

Volgens burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl, die ook op de bijeenkomst was, houdt Groningen Seaports dat scherp in de gaten. 'De bemanning van een aantal schepen uit risicolanden kreeg al eens de oproep om op het schip te blijven. Daar werd gehoord aan gegeven.' Regels hierover staan echter niet vast.



'Burgemeester is niet meer baas in eigen gemeente'

Jan Ottens van de Seniorenpartij Eemsdelta doet zijn beklag over de rol van de Veiligheidsregio bij de corona-uitbraak in het asielzoekerscentrum in Delfzijl enkele maanden geleden. 'Ik heb het gevoel dat onze burgemeester niet meer de baas was in zijn eigen gemeente. Over de meeste dingen kon hij niets zeggen, omdat u erover ging.'

Schuiling zei daarop dat de Veiligheidsregio, de gemeente en de GGD vanaf het begin intensief contact hadden over de uitbraak: 'Maar uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van het COA. Die moet in de benen komen als het gaat om de zorg voor de bewoners. Wij kunnen het alleen signaleren en helpen met een oplossing.'

Daarbij benadrukt Schuiling erg blij te zijn geweest dat besmette en mogelijk besmette asielzoekers tijdelijk naar het azc in Musselkanaal konden. Anders had hij dat een gemeente op moeten leggen: 'Als dat niet was gebeurd, had ik als voorzitter van de Veiligheidsregio een aanwijzing moeten geven. Dan is er geen overleg meer en moet ik gebruikmaken van een vervelende bevoegdheid.'



Eenzaamheid voorkomen

Ook vroeg Ottens wat de instanties doen om te voorkomen dat ouderen, net als tijdens de eerste golf, vereenzamen. Rietveld: 'Daar is veel aandacht voor. We vragen de thuiszorg om mensen te blijven bezoeken, al dan niet met mondkapjes.'

Woensdag is de vierde en laatste bijeenkomst van de Veiligheidsregio en de GGD, dan met raadsleden uit de gemeente Groningen.

Lees ook:

- Ons coronablog