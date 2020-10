Cel en Werkstraf voor Oldambster met wapenarsenaal

Een 25-jarige man uit de gemeente Oldambt is door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot een jaar celstraf (300 dagen voorwaardelijk) en een werkstraf van 180 uur voor wapenbezit en het hebben van een hennepplantage.

De uitspraak is gelijk aan de eis van de officier van justitie. De Oldambtster heeft al 65 dagen vastgezeten. Met deze uitspraak hoeft hij de cel niet meer in.

De man stapte vorig jaar oktober zelf naar het politiebureau en biechtte een indrukwekkende wapenverzameling op. Hij had op dat moment een geladen wapen bij zich. Hij gooide dat tegen de muur van het politiebureau. Om echt af te kunnen vuren was een slaghoedje nodig, en dat ontbrak bij het wapen. 'Gelukkig, want dat had heel anders kunnen aflopen', zei de rechter.

Zeventien wapens

Agenten troffen bij de man thuis zeventien wapens aan, waaronder pistolen, geweren, vlindermessen, boksbeugels, een ploertendoder en zwart buskruit. In een schuur stuitte men vervolgens op 241 hennepplanten. De sleutel van de schuur droeg de man op zak.

De stroom voor de hennepteelt werd illegaal getapt. Maar volgens de rechtbank heeft de man enkel de mogelijkheid tot telen verschaft. Hij werd vrijgesproken van diefstal van stroom. De stroomleverancier wilde 1duizend euro van de man zien, maar dat bedrag hoeft hij met deze vrijspraak niet te betalen.

Tsjechië

De wapenliefhebber kocht zijn goederen in Tsjechië. Dat begon aanvankelijk als hobby. Hij schafte telkens meer wapens aan vanwege bedreigingen uit het criminele circuit. Maar daar heeft de man zich aan ontworsteld. Daarom meldde hij zichzelf op het bureau.

Volgens de rechter is de man goed bezig, maar zit 'm het gevaar nog in zijn fascinatie voor wapens. Daarom kreeg de man een deels voorwaardelijke straf opgelegd. De stijgende lijn waar de man zich in bevindt zou volgens de rechter met een celstraf in gevaar komen.

'Verdient wél straf'

Om voldoende uit te drukken dat de man wél straf verdient, legde de rechtbank hem ook een taakstraf op. Daarnaast moest hij zich melden bij de reclassering en zich ambulant laten behandelen.

Zijn proeftijd is gesteld op drie jaar.

