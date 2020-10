Financieel tekort dreigt voor Lycurgus: ‘Gemeente, vraag ons eens hoe het gaat’

‘Financieel hadden we vorig jaar een moeilijk jaar. Onze recette viel weg vorig seizoen, maar dat hebben we weten te overbruggen en ook dit jaar is dat een zorgenkind’, zo steekt Wink van wal.

‘Vooruitzichten niet best’

‘We hebben een begroting die op zich sluitend is (ruim 450.000 euro red.). Er zit wel een aantal onderdelen in die bepaald worden door corona. Bijvoorbeeld de groei in de sponsoring, net als de recette. De vooruitzichten zijn wat dat betreft niet best.’

‘Daar hebben we in de begroting al wel rekening mee gehouden door af te schalen. Vorig jaar hadden we 70.000 opgenomen in de begroting voor de recette, dit jaar hebben we dat bijgesteld naar 20.000. En of je dat haalt, is nog maar zeer de vraag.’

We moeten in MartiniPlaza spelen. Dan kunnen we onze recette realiseren Arie Wink - Lycurgus-voorzitter

‘Daarvoor moeten we wel in MartiniPlaza spelen. Dan kunnen we onze recette realiseren, in het Alfa-college Sportcentrum kan dat niet. Met 130 mensen in het ‘Alfa’ valt er geen cent te verdienen. Dus je moet in MartiniPlaza spelen voor, laten we zeggen, 1.200 toeschouwers, en dan kun je wat verdienen.’

‘Dan moet je misschien wel een bijdrage vragen aan MartiniPlaza, zodat de zaalhuur omlaag kan. MartiniPlaza zegt dat ze ons graag willen hebben. We hebben best een mooie gunfactor. Maar ja, zij zitten natuurlijk ook met een begroting. We zijn wel goed met elkaar in overleg.’

Groot probleem

Wat betreft de hulp van de gemeente, heeft de voorzitter van Lycurgus grote vraagtekens. ‘Ik vind het echt een punt. Heeft de overheid eigenlijk wel een beetje zicht op de sport? Dertig- tot veertigduizend euro is voor ons echt een enorm probleem. Als we dat dit jaar niet kunnen verdienen, dan hebben we echt een probleem.’

‘Ga met ons om tafel’

‘Ik vind het geweldig wat de overheid doet voor cultuur, maar ik heb de vraag richting de sport nog niet gehoord, gewoon de belangstelling van: hoe gaat het nu met jullie? Die is er niet geweest. Ze moeten eens met ons om tafel en vragen: Waar ligt jullie probleem en hoe kunnen we jullie helpen?’

Wytze Kooistra, die tegenwoordig lid is van het organisatieteam van Lycurgus, vult aan: ‘En een overleg niet afzeggen in verband met corona, maar juist door laten gaan’ , zo refereert hij aan een eerder voorgekomen situatie.

‘Geld, overheden en topsport, dat is bijna een no-go area. Maar ja, als je clubs hebt als Donar en Lycurgus, en wij kunnen bij wijze van spreken voor 50.000 euro omvallen, want daar gaat het over, dan vind ik op z’n minst dat je met elkaar om tafel moet’, zo besluit Wink.