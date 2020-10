Kunstdetective Brand zegt te weten wie gestolen Lentetuin in z'n bezit heeft

'We zijn zó dichtbij', zegt kunstdetective Arthur Brand. 'Ik weet wie De Lentetuin van Vicent Van Gogh in z'n bezit heeft.'

Dat vertelde hij dinsdagavond in het Omroep MAX-programma De Kunstdetective.

Het schilderij 'Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar', is eigendom van het Groninger Museum en was aan Singer Laren uitgeleend. Eind maart werd het schilderij gestolen uit het Singer Museum in Laren, waaraan het was uitgeleend.

Ik weet wie het gestolen heeft. En ik weet ook wie het nu heeft Kunstdetective Arthur Brand

Kunstdetective Brand zei in het tv-programma dat hij weet wie het schilderij heeft gestolen. 'Alleen', zei hij erbij: 'Er is geen bewijs. Er is geen dna achtergelaten. Maar ik heb het van drie verschillende kanten gehoord. Vandaar dat ik zeker weet wie het gedaan heeft. De politie weet het trouwens ook.'

Ruilmiddel

Brand vertelde in De Kunstdetective ook over het mechanisme omtrent de roof. In het criminele circuit was volgens Brand paniek ontstaan nadat de politie er in was geslaagd om de versleuteling van mobiele telefoons van criminelen te kraken. De reflex van menig crimineel was vervolgens: steel een Van Gogh, zodat we een ruilmiddel hebben voor strafvermindering.

'Ik weet', zei Brand, 'wie het schilderij heeft gestolen, en ik weet ook aan wie het vervolgens is verkocht. We zijn zó dichtbij... Maar als degene het schilderij niet terug wil geven, dan houdt het voorlopig even op.'

