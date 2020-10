Lopend Vuur: Ik ga de corona-app gebruiken

Het heeft even geduurd, maar vanaf zaterdag kan ook in Groningen de corona-app gebruikt worden. De Eerste Kamer stemde gisteren in met de invoering van de app.

Via de CoronaMelder, zoals de app heet, kun je zien of je in de buurt bent geweest van een met het coronavirus besmet persoon. Dat werkt overigens alleen als de besmette persoon de app ook op zijn of haar smartphone heeft geïnstalleerd. Gebruik van de app is vrijwillig. Krijg je een bericht via de melder, dan moet je in principe tien dagen in quarantaine gaan. Testen hoeft pas als je ook klachten hebt.

In Drenthe en Twente liep eerder al een proef met de CoronaMelder. Nu mag dus ook de rest van het land de app gaan gebruiken. In augustus, toen de testfase begon, meldde bijna veertig procent van de stemmers op ons Lopend Vuur de app te gaan gebruiken. Hoe is dat nu?

