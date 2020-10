'Straks is Wedeka geen sociale werkvoorziening meer, maar alleen nog werkvoorziening'

De aangesloten gemeenten, Stadskanaal, Veendam, Westerwolde, Midden-Groningen en Borger-Odoorn, onderzoeken of sluiting financieel voordeel oplevert, omdat ze moeten toeleggen op Wedeka.

'Wedeka biedt veel meer'

Mocht het daadwerkelijk zo ver komen dat Wedeka sluit, dan komen de werknemers in dienst bij de gemeente. ‘Ze zullen aan het werk blijven, maar dat is dan ook de enige garantie', zegt voorzitter Mario Formicola van de ondernemingsraad (OR). 'Maar Wedeka biedt veel meer, dan is het straks geen sociale werkvoorziening meer, maar alleen nog werkvoorziening.’

‘Het sociale deel heeft gewoon een prijskaartje, er zijn mensen die dit nodig hebben. Wedeka is een onderdeel van hun leven.’ Er heerst onzekerheid, stelt Formicola. 'Mensen moeten collega’s met wie ze al jaren werken wellicht verlaten.’

Wat gaat de OR doen?

De OR laat het er niet bij zitten. ‘Eind deze maand is er een gesprek met het bestuur van Wedeka en we gaan overleggen met de vakbonden over eventuele acties.’

Miljoenentekort

Wedeka kampt met een miljoenentekort, omdat de bijdrage van het Rijk lang niet voldoende is. 'We zitten hier als gemeenten zo in de knoop. Dit is niet houdbaar voor ons', zei Wedeka-voorzitter Johan Hamster vorige week.

'We moeten nu alle mogelijkheden onderzoeken en het enige scenario dat we nog niet bekeken hebben, was het opsplitsen van Wedeka en het personeel onder brengen bij de gemeenten.'

