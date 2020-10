Schatkistje onthult handel en wandel van Ten Boerster dorpsschool in 1883

In het kistje zitten geen goud- en zilverstukken, maar wel een schat aan historische informatie waaruit je het reilen en zeilen van een dorpsschool in de laat negentiende eeuw kunt reconstrueren.

De eerste stukken dateren uit 1883

Na de vondst van het kistje heeft de school contact gezocht met oud-leerling Johan Waterborg die tegenwoordig bij de Groninger Archieven werkt. 'Ze belden me om het schoolarchief uit te mesten en om te kijken of er iets moois tussen zit. Toen bleken er documenten in te zitten vanaf de oprichting van de school in 1883', zegt Waterborg.

'Elke cent wordt verantwoord'

Het eerste dat opvalt is hoe nauwkeurig alles is bijgehouden. Waterborg: 'Elke cent wordt verantwoord. Je kunt zien wie allemaal geld hebben gegeven om de school op te richten. Maar er zit ook een rekening in van de 'waterschapslasten van de Ten Boerster molenpolder'. Die bedroeg 41 cent over 1885.'

In het archief zitten rekeningen van Ten Boerster bedrijven die allang niet meer bestaan (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Wel eens gehoord van deze Ten Boerster bedrijven?

Ook bijzonder zijn de briefhoofden en rekeningen van echte Ten Boerster bedrijven die allang niet meer bestaan. 'Ik heb hier bijvoorbeeld een rekening van Dames- en Kinderhoeden H. Han in Ten Boer uit 1908', vertelt Waterborg. Ook is er een factuur van de lokale vruchtensapfabriek Nectar van H. Broower.

Elke jaargang is stijf in een rolletje gebonden (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Het hele archief moet plat worden gemaakt

Lastig is dat elke jaargang stijf in een rolletje is gebonden. 'Voor de Groninger Archieven moet dat allemaal plat worden gemaakt', zegt Waterborg. 'Daarna is het schoolarchief te zien voor iedereen die dat wil. Het komt te liggen in de studiezaal en je kunt een afspraak maken om het te komen bekijken.'