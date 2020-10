Groningse GGD wel klaar om meer te testen, landelijk niet (update)

De GGD in Groningen is al aan het opschalen en kan volgende week tweeduizend coronatests per dag afnemen. 'We herkennen ons niet in het bericht dat we er niet klaar voor zijn,' zegt woordvoerder Hanneke Mensink.

In Nederland loopt de testcapaciteit al lange tijd achter bij de vraag naar tests. De oorzaak daarvoor lag bij de laboratoria; die hadden te weinig testmateriaal om alle door de GGD afgenomen monsters te testen. Inmiddels zijn de laboratoria wel toegerust om meer tests te verwerken, maar volgens de landelijke organisatie GGD GHOR Nederland stokt het nu bij de GGD's. Die zouden nog zeker een week nodig hebben om de testlocaties op orde te krijgen voor extra tests.

Groningen heeft niet meer tijd nodig

'Dat is hier niet zo; wij hebben nu al mogelijkheden,' stelt Mensink. Tot eind september nam de GGD dagelijks bij ruim achthonderd Groningers neus-en keelslijm af. De eerste dagen van oktober waren dit er meer dan duizend en dinsdag kwamen veertienhonderd Groningers naar de verschillende testlocaties. Dat groeit volgende week door naar tweeduizend per dag.

Meer testlocaties, voldoende personeel

Om meer tests af te kunnen nemen opent de Groningse GGD nieuwe teststraten, zoals woensdag in Grijpskerk. Aan de Europaweg in de stad kan de GGD extra ruimtes gebruiken. 'En we zoeken nog steeds nieuwe locaties, zodat we de verdeling over de provincie beter krijgen en het testen toegankelijker wordt.' Tot nog toe lukt het de Groningse GGD ook om voldoende personeel te vinden. 'We hebben nu 65 bemonsteraars'. Met die groep kan de GGD de opschaling aan.

GGD's mochten niet meer testen

De GGD's mochten van minister Hugo de Jonge (VWS) niet meer tests afnemen, omdat de laboratoria het afgenomen slijm vervolgens niet konden verwerken. Die kampten landelijk met schaarste aan testmaterialen. Dat speelde bij het laboratorium van het UMCG - waar de Groningse monsters heengaan - minder, omdat het ziekenhuis met verschillende leveranciers afspraken heeft. Desondanks liepen de wachttijden voor een coronatest ook in Groningen op. De GGD hield zich aan de afspraak met VWS om niet meer te testen en het laboratorium van het UMCG wilde het personeel niet overbelasten.

Ook het Groningse laboratorium kan straks meer aan

Inmiddels heeft het UMCG-laboratorium nieuwe medewerkers aangetrokken. Ook komt er de komende weken nieuwe apparatuur. Hoofd Bert Niesters: 'Straks kunnen we vijftienhonderd tests per dag voor de GGD verwerken. Daarnaast doen we nog de tests van onze eigen personeel, ziekenhuispatiënten en de fasttrack voor zorgmedewerkers en leraren in Groningen en Drenthe.' Alles wat het UMCG niet kan doen gaat naar laboratoria in Duitsland.

De winter zal de vraag doen toenemen

Landelijk zijn de laboratoria nu klaar voor 51.000 tests per dag; zo'n 20.000 meer dan tot nog toe. Waarschijnlijk wordt de vraag naar coronatests de komende maanden alleen maar groter, doordat meer mensen verkoudheidsklachten krijgen. Dan kan ook 'poolen' een optie zijn. Dit houdt in dat de slijmmonsters van meerdere Groningers tegelijk worden getest. Is de uitslag negatief, dan is voor bijvoorbeeld vier mensen maar één testkit gebruikt. Alleen als de uitslag positief is kijken onderzoekers verder en splitsen ze de set uit.

'Dit kan op z'n vroegst in januari, want dit jaar wordt geen apparatuur meer geleverd. We kunnen dan naar zesduizend tot achtduizend tests per dag.'

Dit bericht is aangevuld met de reactie van het laboratorium in het UMCG.

Lees ook:

- GGD-testlocatie Grijpskerk gaat woensdag open

- Ook in Westerkwartier moet een corona-testlocatie komen, aantal testen in hele provincie omhoog

- GGD opent in Farmsum vierde corona-testlocatie