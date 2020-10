Aardbevingsnieuws september 2020: wisselende versterkingsberichten

Maar het was ook de maand van de waardedalingsregeling in Appingedam en Loppersum. De regeling van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) startte op 1 september in deze gemeenten. Op de eerste dag doen bijna 1400 huiseigenaren een aanvraag. Na een week lag dit aantal rond de vierduizend. In totaal komen zo'n 120.000 Groningers in aanmerking voor de regeling.

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) waarschuwt dat een crisisaanpak nodig is om de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied op gang te krijgen. Zo niet, dan kan de operatie nog zeker twintig jaar duren, stelt het SodM. Het Gasberaad onderschrijft deze conclusie, maar waakt ervoor dat de goede dingen uit de huidige procedure niet verloren moet gaan.

(Vergeten) vergeten hoekje

Goed nieuws voor de bewoners van het 'vergeten hoekje' in de wijk Opwierde in Appingedam. Zij krijgen allemaal een nieuw huis in het kader van de versterkingsoperatie. Na jarenlang toekijken hoe elders in de wijk volop werd gebouwd en versterkt, zijn ook zij nu aan de beurt. Daarmee is nog niet iedereen aan de beurt geweest, zo zeggen bewoners van het vergeten 'vergeten hoekje'.

Het 'vergeten hoekje' in Appingedam (Foto: Sjoerd Halma/RTV Noord)

Koninklijke aandacht

De derde dinsdag van september betekent Prinsjesdag. Voor de zesde keer op rij noemde Koning Willem-Alexander in de Troonrede de aardbevingsproblematiek in onze provincie.

'De overheid moet naast mensen staan en niet tegenover mensen. Daarom is het zo belangrijk dat inwoners van Groningen, die door de aardbevingen zijn getroffen, zo snel mogelijk kunnen rekenen op herstel van de geleden schade en herstel van hun huizen.'

Gerommel in Drenthe

Het is in het tweede deel van september qua aardbevingen stil in onze provincie. Vlak over de provinciegrens is dat niet het geval. In het Drentse dorp Winde, tien kilometer ten zuiden van Groningen, roert de bodem zich op 27 september in alle vroegte. Om 00:30 uur registreert het KNMI een beving met een kracht van 0.9 op de schaal van Richter. Drie uur later is het opnieuw raak: een beving van 1.8.

Gaskraan kan verder dicht dan gedacht

Ondertussen komt het definitief dichtdraaien van de gaskraan in Groningen steeds dichterbij. Doordat de gasopslag bij Norg sneller wordt gevuld dan gedacht, kan de kraan in het Groningenveld volgend jaar al iets verder dicht dan aanvankelijk gedacht. In plaats van de geplande 9,3 miljard kuub, wordt er in 2021 8,1 miljard kuub uit de Groninger bodem gehaald. Het is de bedoeling dat er vanaf halverwege 2022 geen gas meer gewonnen hoeft te worden uit het Groningenveld.

Tijdelijke Commissie Aardgaswinning Groningen

Tot slot nieuws over de parlementaire enquête naar de gaswinning in onze provincie. Een tijdelijke commissie met onder anderen de Groningse Kamerleden Anne Kuik (CDA) en Stieneke van der Graaff (ChristenUnie) gaat de enquête voorbereiden.

De acht geselecteerde Kamerleden (Foto: Bewerking RTV Noord)

De commissie wordt meteen het vuur aan de schenen gelegd door de PVV en de SP. De partijen stellen dat drie leden eerder betrokken zijn geweest bij het onderwerp gaswinning en dat is volgens hen niet volgens afspraak. Commissielid Tom van der Lee roept op om niet bij voorbaat al beren op de weg te zien. 'Het is belangrijk om in de praktijk te laten zien dat er geen reden is om aan ons te twijfelen. We zijn met acht Kamerleden en waarheidsvinding staat voorop.’

Aardbevingen in september 2020:

- 1 september 06:31 uur: Roodeschool, 1.9

- 3 september 07:29 uur: Westeremden, 2.0

- 7 september 18:52 uur: Groningen, 0.9

- 9 september 01:34 uur: Harkstede, 0.4

- 12 september 15:41 uur: Zuidbroek 0.4

- 13 september 12:16 uur: Onderdendam, 0.9

