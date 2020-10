Onderzoek: Hoe voorkom je gezondheidsproblemen bij ouderen?

De instanties krijgen hiervoor 200.000 euro subsidie van Regieorgaan SIA. Het programma ging begin deze maand van start en duurt tot en met 2024.

Doel is het ontwikkelen van een preventieve aanpak

Het onderzoek is erop gericht om een preventieve aanpak te vinden voor het groeiende probleem in de ouderenzorg. Volgens de instanties is de kwetsbare oudere een 'nieuwe uitdaging voor de volksgezondheid' en gaat het om een grote groep mensen. 'Oplossingen vanuit de zorg worden onbetaalbaar en er is onvoldoende capaciteit', schrijven de instanties.

Fons van der Lucht, lector Public Health and Healthy Ageing bij de Hanzehogeschool voert al een soortgelijk onderzoek uit. Voor het nieuwe onderzoek wil hij zijn bevindingen in de praktijk brengen door onder meer in gesprek te gaan met gemeenten in Noord-Nederland.

Fons van der Lucht (Foto: Hanzehogeschool Groningen)

