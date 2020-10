Gemeentehuis in Wedde mogelijk toch weer open voor publiek

De gemeente Westerwolde wil het gemeentehuis in Wedde aanpassen, zodat inwoners er in november weer rijbewijzen en paspoorten kunnen aanvragen.

Eerder besloot de gemeente de zogenaamde publieksbalie voor de rest van het jaar te sluiten vanwege de coronamaatregelen. Anderhalve meter afstand houden kon in het gebouw aan de Hoofdweg in het dorp niet gegarandeerd worden.

De voltallige gemeenteraad vond dat maar niks en besloot dat het gemeentebestuur opnieuw naar de situatie in het gemeentehuis moest kijken. Vooral inwoners in het noordelijke deel van Westerwolde zouden niet blij zijn met de sluiting.

Heropening in november?

Na onderzoek constateerde het gemeentebestuur dat het gemeentehuis in Wedde volgende maand mogelijk toch weer open kan, blijkt uit een brief aan de gemeenteraad. Het gebouw moet daarvoor wel worden aangepast.

Een deel van de ingang moet worden ingericht als wachtruimte en ook de huidige spreekkamers moeten als wachtruimte dienen. Daarnaast moeten er ook afscheidingswanden en plexiglasschermen geplaatst worden. De gemeente denkt dat alle aanpassingen in totaal zo'n 1500 euro kosten.

De heropening van volgende maand is nog wel onder voorbehoud: 'Mocht er een tweede lockdown komen, dan zijn wij wellicht weer genoodzaakt om één locatie te sluiten', staat in die brief. De mogelijke heropening van het gemeentehuis roept gemengde gevoelens op bij motie-indiener Harm-Jan Kuper van het CDA: 'We zijn blij met de uitkomst, maar teleurgesteld in het feit dat de raad hiertoe moest oproepen.'

Voorsorteren op één gemeentehuis

Daarnaast vermoedt het raadslid dat er andere redenen waren om het gemeentehuis in Wedde voorlopig te sluiten. Hij doelt daarmee op de discussie of de gemeente wel twee gemeentehuizen moet hebben of wellicht terug moet gaan naar één gemeentehuis.

'Voor deze geringe kosten had het gemeentehuis natuurlijk nooit dicht gehoeven. Het lijkt er een beetje op dat het college aan het voorsorteren is op een eventuele sluiting van de locatie in Wedde. Maar als dat het standpunt is, durf daar dan ook je nek voor uit te steken', aldus Kuper.

Met aanpassing weer opstarten

De gemeente zegt overigens dat de tijdelijke sluiting alleen het gevolg is van het de uitbraak van het coronavirus: 'Sinds de start van COVID-19 is ervoor gekozen om de dienstverlening vanuit de ruimere fysieke balie in Sellingen aan te bieden', laat burgemeester Jaap Velema weten.

'Nu de periode langer lijkt te duren, is het college samen met de raad van mening dat, met de aanpassingen, de dienstverlening in Wedde weer kan worden opgestart.'

