Qbuzz haalt elektrische bussen uit roulatie na laadproblemen

Het gaat om bussen van de Franse fabrikant Heuliez Bus, onderdeel van Iveco. Qbuzz heeft sinds december vorig jaar 49 van deze bussen in gebruik. De bussen worden ingezet op lijnen 3, 4 en 5 in en rond de stad Groningen en rijden volledig elektrisch.

Op het kantoor aan de Peizerweg kregen medewerkers vorige maand een melding dat er iets mankeerde. Ook buschauffeurs ontdekten dat de accu niet volledig kon worden opgeladen. Chauffeurs kunnen de bussen bij zogenoemde snellaadpunten opladen, op begin- en eindpunten van een lijn. Het volledig opladen gebeurt voornamelijk 's nachts.

De bussen bleken maar tot tachtig procent te kunnen worden opgeladen. ‘Het is een nieuwe techniek, dan kom je nieuwe dingen tegen. We zijn niet ongerust', zegt woordvoerder Michel van de Mark. Wat het probleem veroorzaakt is nog niet duidelijk. 'We bekijken of het aan de software ligt, of dat het een onderdeel is.'

Minder ver rijden

De bussen met het mankement zijn onlangs van de weg gehaald voor nader onderzoek. De voertuigen worden in de Iveco-garage in Stad onderzocht. De overige bussen van Heuliez kunnen gewoon blijven rondrijden. 'Ze kunnen alleen iets minder ver rijden, dat is het enige.' Op een volle accu rijdt de bus 120 kilometer.

