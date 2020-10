Midden-Groningen biedt met vuurkorf alternatief voor vreugdevuur

De gemeente Midden-Groningen wil af van de openbare afvalverbrandingen tijdens oud en nieuw. Als alternatief voor de 'vreugdevuren' zet de gemeente in op het gebruik van vuurkorven. In de korven mag alleen milieu-verantwoord materiaal worden verbrand.

De nieuwe insteek komt voort uit de evaluatie van de afgelopen jaarwisseling. De brandweer moest toen 47 keer uitrukken om branden te blussen. Het totale schadebedrag was 7,5 duizend euro en dat is een stuk lager dan eerdere jaren. Het gemeentebestuur wil de materiële schade en het aantal afvalverbrandingen nog verder terugdringen.

Geen grote vuren

Dit jaar geldt een ontmoedigingsbeleid voor grote vuren. In de weken voorafgaand aan oud en nieuw zal daarom extra worden gecontroleerd op het verzamelen van afval.

'In verband met het coronavirus heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen de burgers toegesproken om de jaarwisseling in klein comité thuis te vieren. Grote, gezamenlijke vreugdevuren passen niet in dit beleid. Als alternatief zal het gebruik van kleine vuurkorven, waarin enkel milieu-verantwoord brandbaar materiaal wordt gebruikt, benoemd worden. Indien het gebruik van vuurkorven tot succes leidt, zal het in de komende jaren gestimuleerd en mogelijk nader gefaciliteerd worden', is te lezen in een brief aan de gemeenteraad.

Inwoners van Midden-Groningen hadden vorig jaar nog de mogelijkheid een aanvraag te doen voor een vreugdevuur. Voorwaarde was wel dat er alleen schoon hout verbrand zou worden. Niemand maakte gebruik van deze mogelijkheid.

Vuurwerkvrijezone een succes

De vorig jaar ingestelde vuurwerkvrije zone bij woonzorgcentrum De Burcht in Hoogezand wordt voortgezet. Er kwamen minder meldingen van overlast uit het centrum. Meerdere partijen zouden graag meer vuurwerkvrijezones instellen, maar dat gaat dit jaar nog niet gebeuren. Dit heeft vooral te maken met handhavingscapaciteit.

'Het controleren van een vuurwerkvrije zone vergt veel van de politie en BOA-capaciteit die ten koste gaat van de inzet in de rest van de gemeente. In de komende jaren zal er uit de gesprekken met buurtcomités en de bewoners blijken waar de eventuele vuurwerkvrije locaties moeten worden ingesteld', staat in de brief.

