Gedeputeerde Rijzebol over machteloosheid Stadskanaal: ‘Dit is een veeg teken’

Rijzebol ziet de problemen bij gemeenten in Groningen al langer oplopen. Eerder dit jaar sprak hij met de gemeenten via de Vereniging Groninger Gemeenten (VGG). Maar dat Stadskanaal nu zegt: 'Provincie, neem de regie maar over' , zorgt voor gefronste wenkbrauwen op het Martinikerkhof.

‘Dit is een duidelijk signaal dat we heel serieus moeten nemen’, stelt Rijzebol vast. ‘De gemeenteraad van Stadskanaal geeft een indruk van machteloosheid en dat is niet goed. Gemeenteraden zouden er moeten zijn om de gemeente te besturen en de constatering vanuit Stadskanaal is dat de gemeente niet meer te besturen is. Dit is echt een veeg teken en komt serieus binnen.’

Miljoenenbezuiniging

De gemeenteraad van Stadskanaal geeft de regie uit handen aan de provincie, omdat het constateert dat de gemeente de afgelopen tien jaar zo’n zeventien miljoen euro moest bezuinigen. Met de nieuwe bezuinigingsopdracht van zeven miljoen euro zou er in elf jaar tijd ruim 24 miljoen euro worden bezuinigd. Dat is de lokale politiek te gortig, zo is dinsdagavond unaniem geconstateerd.

Dat uitgerekend Stadskanaal met dit signaal komt, maakt indruk bij Rijzebol. ‘Daar wordt het niet minder erg van. Sterker nog, daar wordt het alleen maar erger van. Je hebt natuurlijk altijd gemeenten die snel roepen om hulp. Daar hoefde ik Stadskanaal nooit bij te voegen, maar na deze oproep wel. Dat zegt wel iets.'

Extra steun

De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft de afgelopen jaren meerdere keren bij het Rijk gevraagd om extra steun voor gemeenten, om zo de taken voor Jeugdzorg en Wmo goed te kunnen uitvoeren. Nu werken de twaalf provincies in het Interprovinciaal Overleg (IPO) ook aan een soortgelijke oproep.

‘Er is een conceptbrief namens het IPO in de maak, waarin het kabinet oproept om gemeenten te ondersteunen. Wij als provincie zijn toezichthouder en krijgen de gemeenten aan ons bureau. We zien dat ze de kas leeg hebben, daar moet het Rijk iets aan doen. Tot nu toe was het Rijk weinig beweeglijk, maar we geven niet op. Hier moet een oplossing voor worden gevonden.’