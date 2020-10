Organisaties sinterklaasintochten Midden-Groningen nog niet klaar voor intocht zonder Zwarte Piet

Secretaris Herman Meertens van Stichting Vrienden Sinterklaas Intocht Hoogezand-Sappemeer was niet te spreken over het signaal dat burgemeester Hoogendoorn onlangs gaf. Hij was liever in februari over dit thema in gesprek gegaan met de gemeente. 'Wij vonden het niet leuk om dit in de krant te moeten lezen, maar daar heeft de burgemeester min of meer spijt voor betuigd en dan moet je dat ook accepteren', zegt Meertens.

Hoogendoorn kondigde twee weken geleden aan dat intochten in de gemeente die nog gebruik maken van Zwarte Piet, niet langer op de komst van leden van het college van B&W hoeven te rekenen. Hoogendoorn pleit voor intochten met roetveegpieten, die ook bij de landelijke intocht worden gebruikt. 'We beseffen dat er velen zijn die oprecht ongemak, pijn en verdriet voelen bij de traditionele Zwarte Piet', zei Hoogendoorn toen.

Te vroeg

De organisatie van de intocht in Hoogezand-Sappemeer ziet een intocht zonder Zwarte Pieten niet op korte termijn gebeuren. 'Dit jaar zouden het allemaal gewoon nog Zwarte Pieten zijn, maar misschien wordt het volgend jaar wel een deel Zwarte Pieten en een deel roetveegpieten', zegt Meertens.

De organisatie snapt dat er veranderingen aan komen, maar dan wel graag in eigen tempo. 'Wij werken normaal alleen maar met zwarte pieten, maar in onze organisatie zijn we ook al zover dat je het niet kunt tegenhouden, want maatschappelijke belangen spelen ook mee. Ik denk dat veranderingen in de toekomst gewoon nodig zijn', zegt Meertens.

'Vrijwilliger worden herkend'

De organisatie zit ook met praktische problemen. De meeste vrijwilligers haken af als ze geen Zwarte Piet mogen zijn. 'Al onze vrijwilligers zijn bekend in de gemeente en worden dan herkend, dat willen ze niet. Dus daar moeten we een oplossing voor vinden', zegt Meertens.

Burgemeester Hoogendoorn was tevreden over het verloop vergadering. 'We zijn zeker niet helemaal tot elkaar gekomen, maar ik vond wel dat er vrij dominant het idee aanwezig was dat er iets gaat veranderen. Daar moeten we misschien wat tijd voor nemen, maar de weg naar verandering is in elk geval aan tafel besproken.'

Kleine intochten misschien toch nog mogelijk

Naast de Zwarte Piet-discussie werd er ook gesproken over het afgelasten van alle sinterklaasintochten in verband met de coronamaatregelen. De Veiligheidsregio maakte dat eerder deze week bekend.

Organisaties in kleine dorpen zien desondanks toch nog mogelijkheden om iets te organiseren. Hoogendoorn wil daarin wel meedenken. 'Je moet dan bijvoorbeeld denken aan een rondgang zonder collectief begin- of eindpunt. We moeten vooral voorkomen dar er geen grotere aantallen mensen bij elkaar gaan staan. We gaan dat nog verder bespreken met de organisaties', aldus Hoogendoorn.

