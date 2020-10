Tjakkie Stek (92) overleden: 'Zij was zo verschrikkelijk lief'

‘t Hart belde zanger Alex Vissering om voor Tjakkie te zingen. Vissering zong, maar Tjakkie zat niet voor het raam te luisteren. Zo’n anderhalf uur voor het verrassingsoptreden overleed ze op 92-jarige leeftijd.

Ondanks de afwezigheid van Tjakkie Stek, besloot Alex Vissering toch voor haar raam te zingen uit eerbetoon (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

Communisme

Tjakkie Stek was de vrouw van Koert Stek. Het stel was sterk aanhanger van het communisme in Oost-Groningen. Koert was jarenlang wethouder voor de CPN en later de NCPN in Beerta en Reiderland. Ook was hij vanaf 1970 acht jaar lang gedeputeerde voor de CPN. Hij overleed in 2012. Zijn vrouw Tjakkie verbleef de laatste dagen van haar leven in verpleegcentrum Old Wolde in Winschoten.

Alex Vissering: ‘Deze mensen waren zó verschrikkelijk lief. Wat zij voor de mensen in dat gebied gedaan hebben, is niet te beschrijven. Koert heeft bijvoorbeeld tot aan zijn dood ouderen geholpen met het invullen van briefjes en allerlei andere dingen waar zij niet mee uit kwamen. Hij was eigenlijk de Fré Meis van Beerta, met Tjakkie aan zijn zijde.’

Speciaal plekje

De vriendschap met het stel was voor Vissering reden om hen te benoemen in ‘De Groanrepubliek’, een lied over de communisten en de anarchisten in Beerta en Finsterwolde. Daarin zingt hij de zin: ‘Koert Stek en zien Tjakkie rieden in n Lada veurbie’.

Hij wilde dat lied nog een laatste keer zingen voor Tjakkie, maar dat kwam helaas te laat. Tjakkies situatie verslechterde en aan het begin van de middag is zij overleden.

Toch pakte Vissering zijn gitaar om te zingen voor het raam waar Tjakkie normaal gesproken van het optreden zou gaan genieten. Dat zorgde voor emoties bij de aanwezige familie, vriendin Lenie en bij Vissering zelf. ‘Dit is een hele bijzondere gebeurtenis en dit maakt ontzettend veel indruk op mij', liet hij weten.