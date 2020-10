FC Groningen boekte vorig seizoen bijna drie miljoen winst

De ruime winst is zeer welkom voor FC Groningen in deze onzekere tijd, waarin wedstrijden zonder publiek worden gespeeld. Elke thuiswedstrijd zonder publiek kost de club zo’n 450.000 euro.

FC Groningen had verwacht dat de totale schade van de coronacrisis over afgelopen seizoen zo’n 2,35 miljoen euro zou bedragen. Door de massale steun van supporters, sponsors en investeerders bleef die schade beperkt tot ongeveer een kwart miljoen. Dat is inclusief de overheidssteun van 1,4 miljoen euro die de club kreeg.

Verkoop Sierhuis, Memisevic en Doan

Ondanks dat maakte de club dus een ruime winst, wat voornamelijk kwam door de verkoop van Kaj Sierhuis (Stade Reims), Samir Memisevic (Hebei China Fortune) en Ritsu Doan (PSV). Al met al leverde dat de club in totaal 11,4 miljoen euro op.

‘Deze opbrengsten hebben we gebruikt om het operationeel tekort van 1,8 miljoen euro te dekken’, vertelt algemeen directeur Wouter Gudde. ‘Verder hebben we geherinvesteerd in de selectie; er moesten leningen afgelost worden. Daarnaast hadden we verplichtingen richting vorige clubs, spelers en hun zaakwaarnemers en investeerders.’

Zo werden de transferinkomsten bij FC Groningen verdeeld (Foto: RTV Noord)

De club presenteert de jaarcijfers nu op een andere manier dan voorheen, want er wordt nu uitgegaan van FC Groningen Beheer B.V. Dat is de moedermaatschappij van FC Groningen B.V. ‘FC Groningen Beheer B.V, geeft het beeld van de gehele club weer’, zegt Gudde. ‘Eerder werd er alleen gerapporteerd vanuit FC Groningen B.V, want daar zat een groter eigen vermogen in, waarin geen rekening werd gehouden met leningen.’

De leningen waar de algemeen directeur van FC Groningen op doelt, bedragen iets meer dan tien miljoen euro. Dat is een lening die investeerders hebben verstrekt en een lening van Euroborg NV. Die leningen zijn aangegaan door FC Groningen Beheer en werden daarom niet meegenomen in eerdere jaarverslagen van de club.

‘We willen nu het complete verhaal vertellen’, zegt Gudde daarover. ‘We willen mensen graag meenemen in ons verhaal, dat voor de toekomst gaat gelden. Als je dat wilt doen, moet je ook het reële verhaal vertellen en daarvoor gelden de jaarcijfers van 2019-2020 als een soort nulmeting. Dat doen we dus bij deze en de doelstelling is om dat zo snel mogelijk weer een stukje beter te maken.’

Netto-omzet

De Trots van het Noorden behaalde afgelopen seizoen een netto-omzet van 19,9 miljoen euro. De bedrijfslasten bedroegen 21,7 miljoen euro, waardoor de club te maken had met een operationeel tekort van 1,8 miljoen euro, dat gedekt is door transferinkomsten.

Volgens Gudde staat FC Groningen momenteel in de middenmoot van de eredivisie als het om financiën gaat. ‘We hebben niet de financiële positie om met de top-6 mee te doen, al willen we dat wel graag. Op dit moment investeren we vooral in wat jongere spelers, waar we veel vertrouwen in hebben. We willen ook gewoon de play-offs voor Europees voetbal halen dit seizoen’, schetst Gudde de doelstelling voor dit seizoen.

Samen op de Grote Markt

Dit is tevens het eerste jaar waar de algemeen directeur van FC Groningen zelf verantwoordelijk is voor de jaarcijfers en daar is hij tevreden over. ‘Ik ben blij dat we deze stappen op financieel vlak hebben kunnen maken. Uiteindelijk moet iedereen de club beoordelen op de sportieve prestaties. We hebben geen eigenaar en hoeven dus ook geen winst te maken. We moeten gewoon presteren op het veld en financieel gezond blijven', stelt hij.

'We willen langzaam financieel groeien, waardoor we meer geld aan voetbal kunnen uitgeven. En als we uiteindelijk weer eens op de Grote Markt komen te staan, dan hebben we het samen gedaan. En dan willen ik daar ook vaker dan één keer komen.’

