Schuiling: eerder minder dan meer uitzonderingen op 30-bezoekersregel

Voorzitter Koen Schuiling van de Veiligheidsregio geeft weinig hoop aan ondernemers die een uitzondering willen op de regel dat in een ruimte maximaal dertig mensen bij elkaar mogen komen. Nu zijn dertien theaters en schouwburgen in onze provincie uitgezonderd van die regel.

'Ik denk eerder dat er een weg terug komt dan dat we extra ontheffingen gaan verlenen', zegt Schuiling hier over, gelet op het oplopend aantal coronabesmettingen.

Aanvraag niet nodig

'Men hoeft wat mij betreft geen aanvraag voor een ontheffing meer in te dienen, want die gaat niet verleend worden. Ik begrijp de redenaties van mensen die vinden dat het moet kunnen, maar we hebben even een ander belang op dit moment.'

Schuiling herhaalt daarmee in zekere zin zijn woorden van een week eerder: toen gaf hij ook al aan dat de Veiligheidsregio vanwege capaciteitsgebrek niet meer uitzonderingen gaat maken. 'Extra aanvragen zijn zinloos', klonk het toen.

Ontheffingen zitten niet lekker

De dertien ontheffingen die de Veiligheidsregio heeft afgegeven, zitten sommige raadsleden overigens niet lekker. Zij balen ervan dat alleen dertien cultuurpodia uitgezonderd worden van het maximumaantal van dertig bezoekers.

'Het gaat alleen om instellingen die gemeentelijke subsidies krijgen', zegt CDA-raadslid René Bolle. Ook de PvdA, ChristenUnie en 100% Groningen hebben hun vragen.

Voetbalwedstrijden en kerkdiensten in Brabanthallen

'De ontheffingen zitten me niet lekker', zegt Gerben Brandsema (ChristenUnie) bijvoorbeeld.

'Landelijk gezien zou je nu voetbalwedstrijden en kerkdiensten mogen houden in de Brabanthallen, want daar mogen zeshonderd mensen komen. Ik pleit er niet voor om alles maar open te gooien, maar ik zoek naar de ratio achter de keuzes. Het zou logischer zijn om beter te kijken naar de grootte van een gebouw.'

Gebouwen van groot belang

Voorzitter Schuiling kan zich overigens wel in die frustratie vinden. 'In de huidige noodverordening staat dat de uitzonderingen moeten gelden voor gebouwen die van groot belang zijn', legt hij uit. Gemeenten gaven desgevraagd aan dat dat schouwburgen en theaters moesten zijn, laat Schuiling weten.

'Maar tegelijk is de kwalificatie van 'groot belang' niet helemaal objectief te benaderen', is Schuiling het met ChistenUnie-raadslid Brandsema eens. 'Toch is het in de meeste van de 355 gemeenten in ons land op dezelfde manier geïnterpreteerd als hier in Groningen.'

Zorgen over besmettingen

Schuiling uitte in de bijeenkomst met raadsleden opnieuw zijn zorgen over het oplopend aantal coronabesmettingen. 'Ik heb buitengewoon veel zorgen over de ontwikkeling van het virus in onze regio', zegt de burgemeester van Groningen.

'Het lijkt erop dat veel mensen zich dat niet beseffen', zegt hij. 'Het is echt zeer ernstig, maar ik zie afgelopen weekend bijvoorbeeld weer dat mensen nog altijd samen gaan winkelen in de Herestraat. En dat terwijl we op een gevaarlijk kantelpunt zijn beland.'

