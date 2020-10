Het Hogeland wil inspelen op 'overspannen' woningmarkt in Stad

Eind volgend jaar moeten er nieuwe kavels in de Winsumer nieuwbouwwijk Munster in de verkoop komen. De gemeente wil de ontwikkeling van het gebied versnellen.

De tweede en derde fase van het bestemmingsplan Munster in Winsum moet versneld tot stand komen. Daarmee verwacht het college in te kunnen spelen op de toenemende druk op de woningmarkt in en om de stad Groningen.

'We moeten het ijzer smeden als het heet is en daarvoor is nu alle gelegenheid. De stad Groningen en de regio daaromheen kennen een overspannen woningmarkt. Daar kunnen we als gemeente Het Hogeland profijt van trekken', meent wethouder Eltjo Dijkhuis.

Inspelen op verkiezing

Ook wil de gemeente inspelen op de kersverse titel die Winsum van de ANWB heeft gekregen. De plaats werd uitgeroepen tot 'allermooiste dorp van Nederland'.

In het dorp staan al woningen in de gasloze wijk Munster, die al eerder zijn opgeleverd. In de zomer van volgend jaar kan de gemeenteraad zich uitspreken over de plannen voor de rest van de wijk.

