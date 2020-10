Donar geeft ook Apollo geen schijn van kans

De Groningers hadden alleen in het eerste kwart nog enige tegenstand van de Amsterdammers te duchten getuige een 18-14 tussenstand na tien minuten basketbal. Daarna kwam de ploeg van coach Ivan Rudez echt los.

Run van zeventien punten

Er werd een serie van zeventien onbeantwoorde punten neergezet. Apollo wist even niet waar ze het moesten zoeken en liepen vanaf die run achter de feiten aan. Will Moreton viel op met een aantal succesvolle driepunters zodat het verschil bij rust al was opgelopen tot twintig punten: 47-29.

Actie cheerleaders

Mooi gebaar van de club kwam aan het einde van het eerste kwart toen de cheerleaders een speciale boodschap hadden voor de fans die vanwege de coronamaatregelen ook woensdagavond niet welkom waren in MartiniPlaza.

Dunks Koenis

In de tweede helft ging Donar verder waar het gebleven was namelijk afstand nemen van de tegenstander met af en toe een spectaculaire score. Vooral Thomas Koenis liet een aantal dunks noteren.

Driepunters Moreton

Na dertig minuten basketbal was de tussenstand 77-46 in Gronings voordeel. In het laatste kwart bleef het gemaakte ruime verschil in tact. Will Moreton maakte indruk met vijf op zes rake driepunters.

New Heroes-uit

Topscorer aan de kant van Donar was Henry Caruso met 17 punten. De Groningers vervolgen de competitie aanstaande zondag met de uitwedstrijd in Den Bosch tegen New Heroes. Aanvang in de Maaspoort is om 16:00 uur.