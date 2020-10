Agasi over zijn debuut: 'Heel tof moment, ik stond te stralen'

Nesta Agasi maakte voor Donar zijn competitiedebuut in de wedstrijd tegen Apollo Amsterdam (94-52). De forward kreeg in het laatste kwart vierenhalve minuut speeltijd van coach Ivan Rudez.

'Ik was enorm trots, genoot van het moment', aldus een stralende Agasi. 'Ik voelde nergens spanning. Dat is spelen op het hoogste niveau: jezelf kunnen zijn. De fans mogen er helaas niet bij zijn, maar ze geven ons energie via berichten op social media. Verder was het een goede teamprestatie.'

Moreton op schot

Will Moreton was op schot tegen Apollo, hij maakte vijf op zes driepunters, een heel verschil met afgelopen zaterdag toen het tegen Almere niet lukte. 'Ik heb veel gehad aan mijn teamgenoten en coaches. Je moet vertrouwen houden in je schot en dat kwam er vandaag uit. Ik zat meer in mijn ritme vandaag.'

Ook Moreton had zich verheugd op het publiek in MartiniPlaza, maar dat zit er nu even niet in. 'Dat is jammer want de hele stad gaat er hier achter staan. Nu moeten we de motivatie uit onszelf halen. Dat is vandaag wel gelukt.'

Tevredenheid

Forward Willem Brandwijk was tevreden over de uitvoering van het spel. 'We hebben goed gespeeld als team. Het blijft maf om in een leeg MartiniPlaza te spelen. Vorig jaar speelde ik bij Feyenoord basketball. Toen speelde ik hier als tegenstander en dat had een enorme impact. Hopelijk mag er snel weer publiek bij onze wedstrijden komen.'

Brandwijk maakt een goede start bij Donar, zowel afgelopen zaterdag tegen Almere als vandaag. 'Ik ben één van de jongere spelers, tussen veel ervaren jongens. Ze geven me veel aanwijzingen waar ik moet staan bijvoorbeeld. Ik voel me heel goed in dit team, we klikken echt. Dat iedereen het goed met elkaar kan vinden heb ik nog nooit meegemaakt. En dat zeg ik niet omdat ik nu voor de camera sta. Dat kan ons nog veel opleveren dit seizoen.'

Juiste beleving

Coach Ivan Rudez vond dat zijn team de juiste beleving had getoond. 'Het is een belangrijke zege in het proces om ons zelfvertrouwen verder op te bouwen. We zorgden ervoor dat we met ons spel een aantal makkelijke scores konden maken. Wij hebben een sterkere selectie in vergelijking met Apollo en controleerden de wedstrijd van de eerste tot de laatste minuut. De zege is binnen, nu op naar de volgende wedstrijd.'

Lees ook:

- Donar geeft ook Apollo geen schijn van kans