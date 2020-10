Stadse bankjes: Grote Markt krijgt ze nog niet, eenzame mensen krijgen ze wél

In de gemeenteraad van Groningen is woensdagavond uitgebreid gesproken over bankjes. Het resultaat is dat er in Groningen bankjes worden geplaatst die eenzaamheid onder volwassenen moeten tegengaan, terwijl de Grote Markt het juist nog even moet stellen zonder de eerder weggehaalde bankjes.

Tot voor kort stonden er vier bankjes voor de ABN AMRO aan de Grote Markt, maar die zijn weggehaald omdat de bankjes gepaard gingen met overlast. Nu de bankjes er niet meer staan, zijn er bijna geen openbare zitplekken meer op en rond de Grote Markt. De Groningen City Club en SP lieten eerder al weten daar niet blij mee te zijn.

Wethouder wil ze niet terugzetten

De SP deed in de gemeenteraad van Groningen een poging om de bankjes te laten terugkeren, maar dat mislukte. De ABN AMRO heeft de bankjes aan de gemeente geschonken en SP'er Wim Koks is van mening dat de gemeente ze daarom weer kan terugplaatsen, maar wethouder Roeland van der Schaaf ziet dat niet zitten. Juist omdat ze op verzoek zijn weggehaald, motiveerde hij.

'We snappen het sentiment wel', zegt de wethouder. 'Het zogenoemde onbetaalde zitten is een wenselijk onderdeel van de Grote Markt. Veel dat van soort plekken zijn de laatste tijd verdwenen. We gaan op korte termijn, voordat de aanpak van de Grote Markt klaar is, openbare zitgelegenheden plaatsen. Hoe we dat gaan doen laat ik nog weten.'

Nieuwe Grote Markt

Met die woorden nam SP'er Koks genoegen. Dat deed hij omdat er volgende week een proef start op de Grote Markt. Er worden dan verschillende experimenten uitgevoerd, die in het kader van de aanpak van de Grote Markt staan. Er wordt dan ook geëxperimenteerd met zitplekken op de Grote Markt.

Ik hoop nog voor het eind van dit jaar met een voorstel te komen waarin meer te lezen valt over zitgelegenheid op de Grote Markt Roeland van der Schaaf - Wethouder gemeente Groningen

'Tussen nu en drie jaar moeten er tijdelijke zitgelegenheden zijn op de Grote Markt', zegt Van der Schaaf. 'We starten volgende week al met een onderzoek, sneller kan niet. Ik hoop nog voor het eind van dit jaar met een voorstel te komen waarin meer te lezen valt over zitgelegenheid op de Grote Markt.'

Bankjes tegen eenzaamheid

Er werd niet alleen uitvoerig gesproken over de bankjes op de Grote Markt, er werd ook stilgestaan bij een nieuw initiatief rondom bankjes: de 'Babbel baank'n'. Dat idee komt uit de koker van ChristenUnie en CDA.

Landelijke cijfers laten zien dat meer dan veertig procent van de volwassenen zichzelf als eenzaam bestempelt. Het percentage eenzame volwassenen ligt in de gemeente Groningen boven het landelijke gemiddelde. Binnen de gemeente voelt 43 procent van de volwassenen zich eenzaam en om die eenzaamheid tegen te gaan willen het CDA en de ChristenUnie dus speciale bankjes in het leven roepen.

De voltallige gemeenteraad kan zich vinden in dat plan. GroenLinks-raadslid Petra Brouwer wilde al een stap verder gaan. 'Misschien kan er een buurtbank van gemaakt worden?', vraagt ze zich af. 'De buurt kan dan samen aan de slag gaan.'

Madurodam

Waar Wim Koks (SP) vol in de strijd ging om de bankjes op de Grote Markt te laten terugkeren, reageerde hij op het voorstel voor de bankjes tegen eenzaamheid enigszins cynisch. 'Het kneuterigheidsgehalte vinden wij zeer groot', zegt hij namens zijn partij. 'Ik dacht even dat ik in de gemeenteraad van Madurodam terecht was gekomen. Ik heb wel een labelsticker die we aan de bankjes kunnen plakken.'

Die opmerking leek bij René Bolle (CDA), één van de geestelijke vaders van de 'baank'n', in het verkeerde keelgat te schieten. De CDA-voorman reageerde op non-verbale wijze vol afkeur. 'Kan de wethouder ook markeren dat wanneer ik op zo'n babbelbankje zit, men niet tegen mij praat?', zei Koks met nog wat extra cynisme.

