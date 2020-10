Zonnepark Bellingwolde: gooit een 200 jaar oude afspraak roet in het eten?

Dat bleek woensdagavond tijdens een vergadering van de gemeenteraad van Westerwolde.

Ontwikkelaar Solarfields wil aan de Veendijk in Bellingwolde, vlak bij de Duitse grens, een zonnepark bouwen van 57,5 hectare. Het moet ruim 15.000 huishoudens gaan voorzien van energie.

Maar of het zonnepark er ook daadwerkelijk mag komen is nog maar de vraag. De gemeente Westerwolde heeft het zonneparkplan voorgelegd aan Landkreis Emsland, het bestuursorgaan dat boven een Duitse gemeente staat. En dat ziet het plan niet zitten vanwege een afspraak die inmiddels bijna 200 jaar oud is.

'Grenstraktaat'

De boosdoener zou het zogenoemde ‘Grenstraktaat’ van 2 juli 1824 zijn. Daarin staat dat in een strook van 376 meter langs de Nederlands-Duitse grens geen 'gebouwen' mogen komen. Volgens de Landkreis vallen zonnepanelen daar ook onder.

De gemeente Westerwolde is het daar niet mee eens, omdat het zonnepark volgens hen geen gebouw is, maar 'bouwwerken geen gebouwen zijnde'. Volgens de gemeente kent het Duitse recht dat onderscheid niet.

Draagvlak voor het zonnepark

De gemeenteraad heeft al eerder over het zonneparkplan in Bellingwolde gesproken en daarvoor voorlopig toestemming gegeven. Nu blijkt dat er in de tussentijd geen reacties van inwoners zijn binnengekomen. Ter vergelijking: bij de uitbreidingsplannen van het zonnepark in Harpel waren ongeveer dertig inwoners die tegen het plan stemden.

Raadsleden concluderen dat er daarom draagvlak is voor het zonnepark. ‘Dat er geen extra zienswijzen zijn binnengekomen zegt wel iets over het draagvlak’, zei José Molle van de PvdA. ‘Ook wij hebben gezien dat er draagvlak is voor het zonnepark’, betoogde raadslid Herma Hemmen van het CDA.

De wethouder denkt er overigens wel uit te komen met de Landkreis: ‘Dat heeft te maken met de informele contacten die er zijn geweest’, vertelt Bart Huizing.

Ook de provincie Groningen gaat praten met de Landkreis over wat wel en niet onder het ‘Grenstraktaat’ valt. Wanneer daar duidelijkheid over is, is nog niet duidelijk. Tot die tijd staat het zonneparkplan, waar nu draagvlak voor lijkt te zijn, in de koelkast.

