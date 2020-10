Geen gewone 4 Mijl, maar je kunt wel de middeleeuwse 4 Mijl lopen

'Deze tocht lijkt heel veel op de tegenwoordige 4 Mijl, maar de middeleeuwse route loopt van het voormalig vrouwenklooster Yesse in het Harense Essen naar de Sint Jan, oftewel de Martinikerk', vertelt Annemiek Bos. Zij woont op het terrein van voormalig klooster Yesse.

Van Yesse naar de Sint Jan is ongeveer zes kilometer. Onderweg kom je langs allerlei historisch bijzondere plekken.

Hilghestede en de wonderen die daar gebeurden

'Zo kom je op de Verlengde Hereweg 174 bij Hilghestede ('Heilige Plaats')', vertelt Bos. Deze villa is gebouwd op de plek waar vroeger een bedevaartplaats was. Die ontstond toen een aantal heilige voorwerpen, waaronder het heilig Sacrament, uit het klooster van Aduard was gestolen. De dieven begroeven de buit op de plek waar nu Hilghestede staat. De gestolen goederen werden uiteindelijk teruggevonden, waarna op die plek meerdere wonderen zouden zijn gebeurd.

Monnik Caesarius en de processie van 2021

'De middeleeuwse 4 Mijl is in 1220 gelopen door de monnik Caesarius van Heisterbach', gaat Bos verder. Hij is een van de beste vertellers van de Middellatijnse literatuur. Aan dat bezoek van hem zou afgelopen mei een driedaags evenement in Groningen worden gewijd, maar corona stak daar een stokje voor. Het evenement is uitgesteld tot 2021. Er wordt dan onder meer een processie gelopen van Yesse naar Sint Jan.

Wandelen met een boekje

Voor het lopen van de middeleeuwse 4 Mijl kun je het boekje 'De arm van Johannes de Doper' kopen bij enkele Groninger boekhandels. Daarin staat de wandeltocht van Yesse naar Sint Jan beschreven.

