Cultuurpodium EM2 overweegt kort geding om ontheffing af te dwingen

De laatste hoop van EM2 en andere culturele instellingen zonder ontheffing vervloog woensdag. Voorzitter Koen Schuiling van de Veiligheidsregio liet weten dat er eerder minder dan meer cultuurpodia de deuren mogen openen. Hij wijst op het oplopende aantal coronabesmettingen.

'Het is een principekwestie'

Garrit reageert teleurgesteld op die mededeling van Schuiling. En dan niet omdat hij ten koste van alles meer mensen in zijn zaal wil.

'Integendeel. Als het moet ga ik morgen zelfs dicht. Ik ben het met Schuiling eens dat de situatie hier ernstig is. Maar het is een principekwestie.'

Daarmee doelt de ondernemer op de onduidelijke regels die gelden voor de toewijzing van een ontheffing. De dertien culturele instellingen die er een op zak hebben, ziet de Veiligheidsregio als 'instellingen van grote culturele waarde'. Maar dat is niet gebaseerd op feiten, betoogt Garrit.

Het is besloten op basis van een onderbuikgevoel. Daar mag je niet op regeren Chris Garrit - Cultuurpodium EM2

'Schuiling leeft nog in het jaar 1830'

'Het is besloten op basis van een onderbuikgevoel. Daar mag je niet op regeren, want dan krijg je enge toestanden. Het ergste van alles vind ik nog dat Schuiling in het jaar 1830 leeft. Hij spreekt over 'schouwburgen en theaters'. Maar er zijn veel meer leuke zalen in Groningen.'

Raad is unaniem voor duidelijke regels

Alle partijen in de raad merkten woensdag unaniem op dat de spelregels niet helder zijn. Zo kregen alleen gesubsidieerde instellingen een ontheffing. Schuiling moet van de raad met duidelijke regels komen. Een motie van 100% Groningen daarover werd unaniem aangenomen. Veel hoop biedt dat volgens Garrit niet, omdat de Veiligheidsregio in crisistijd aan zet is. 'Dat is niet democratisch, dus ik ben benieuwd wat de rechter daarvan zegt.'

Dat de instellingen met een ontheffing de hele zomer gesloten waren, noemt Garrit extra wrang.

'Wij hebben in de zomermaanden tienduizend bezoekers ontvangen, dat ging super veilig. Alle bezoekers kunnen dat beamen.'

Het gaat niet om een pak melk, maar om bedrijven die wel of niet gaan omvallen Chris Garrit - Cultuurpodium EM2

Met een kort geding wil Garrit duidelijkheid voor zichzelf en zijn personeel. Wachten op de Veiligheidsregio, die zijn aanvraag gisteravond afkeurde, zou te lang duren. 'Ik mag pas over drie à vier weken op gesprek komen. Maar dit moet snel geregeld worden. Ik heb veel mensen thuis zitten zonder sociaal vangnet. En met mij vele andere ondernemers in de culturele sector.'

Garrit denkt erover bij het kort geding samen op te trekken met lotgenoten. 'Het gaat niet om een pak melk, maar om bedrijven die wel of niet gaan omvallen. Ze zijn dus nog niet van ons af. Sterker nog: het gaat nu pas beginnen.'

