Stad en provincie steken gezamenlijk 22 miljoen in cultuur

Donderdagochtend presenteerden gedeputeerde Mirjam Wulfse (VVD) en wethouder Paul de Rook (D66) van Groningen gezamenlijk de cultuurnota. Daarin staat onder meer de subsidieverdeling voor de komende jaren. De gedeputeerde noemde de uitkomst van het document een 'spannend moment' voor culturele instellingen zoals musea en muziek- en toneelgezelschappen.



Zo lieten onder meer stichting Beeldlijn en het Haydn Jeugd Strijkorkest weten dat ze zich zorgen maakten over het uitblijven van subsidie. De Kunstraad had het advies gegeven om de subsidie van beiden te stoppen. Zonder overheidsgeld zou het voortbestaan van beiden op de tocht komen te staan. Uiteindelijk krijgt Beeldlijn de komende jaren een jaarlijks bedrag van 21 duizend euro en het Strijkorkest kan 31 duizend euro per jaar bijschrijven tot en met 2024.

Door corona is de arbeidsmarkt binnen de sector nog meer onder druk komen te staan, en er was al sprake van een hoge druk Paul de Rook - wethouder

Onderbetaling

Wethouder Paul de Rook benadrukte wederom dat hij het van groot belang vindt dat mensen in de culturele sector betaald krijgen voor wat ze doen. 'Veel mensen werken voor weinig geld. Door corona is de arbeidsmarkt binnen de sector nog meer onder druk komen te staan, en er was al sprake van een hoge druk. Wij moeten dus ook geen dingen aan instellingen gaan vragen waar we vervolgens te weinig geld voor geven', zegt De Rook.



De stadsbestuurder denkt niet dat het probleem van onderbetaling is opgelost in 2024, maar dat neemt niet weg dat hij zijn strijd voortzet. 'Het is weerbarstig. Wij willen met kunstenaars en instellingen in gesprek gaan over een eerlijke bedrijfsvoering en dus ook een eerlijke betaling.'

Klassieke muziek

Liefhebbers van klassieke muziek kunnen ook rekenen op extra financiële steun.

'Met het advies van de Kunstraad zou alles wat tussen het Conservatorium en het Noord Nederlands Orkest (NNO) ligt verdwijnen. We willen toch het huidige aanbod behouden en de weg vrij maken voor nieuwe initiatieven', zegt de Rook, die daarom vanuit de gemeente het Peter de Grote Festival en het al eerder genoemde Haydn Jeugd Strijkorkest blijft ondersteunen.

Groningse Borgen

Gedeputeerde Wulfse ziet dat het gaat knellen bij de borgen in onze provincie, waaronder Verhildersum en de Menkemaborg. De organisatie achter het cultureel erfgoed heeft dikwijls met dezelfde problematiek te maken, maar lossen dat niet gezamenlijk op. Daar moet een einde aan komen.

Wulfse kondigt daarom ook een onderzoek aan naar een overkoepelend orgaan waar het cultureel erfgoed terecht kan. 'Door het oplossen van problemen komen ze niet toe aan hun eigenlijke publiekstaken.'



